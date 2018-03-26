Кроссовер Volkswagen Teramont превратили в пикап

Помимо пятиместного кроссовера Teramont и седана Arteon в исполнении R-Line посетители Нью-Йоркского моторшоу смогут увидеть еще одну новинку от Volkswagen — концептуальный пикап. В основу шоу-кара по данным Automotive News лег семиместный «Терамонт», продающийся в Соединенных Штатах под названием Atlas.

Судя по всему, совсем скоро вольфсбургцы покажут и предсерийную версию грузовичка. Ведь автостроитель уже приступил к подготовке завода в Теннесси к производству новой модели. При этом никакие, даже ориентировочные сроки начала продаж представителями марки пока не называются.

Разумеется, новый пикап ориентирован в первую очередь на североамериканский рынок. В США и Канаде новинке предстоит конкурировать с Chevrolet Colorado, Ford Ranger и Toyota Tacoma. Вероятнее всего, грузовичок оснастят теми же силовыми агрегатами, что приводят в движение кроссовер Teramont/Atlas.

Прочих подробностей о новинке от Volkswagen пока никаких нет. Очевидно, всю техническую информацию в компании раскроют во время презентации шоу-кара, которая состоится 28 марта.