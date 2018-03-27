Рамный внедорожник Foton Sauvana подешевел на 350 000 рублей

До нашей страны Foton Sauvana добрался весной минувшего года. Но даже несмотря на то, что этот сравнительно недорогой рамный внедорожник комплектуется силовыми агрегатами, произведенными за пределами Китая, у наших сограждан доверия он не вызывает. Об этом свидетельствуют результаты продаж — с марта по декабрь 2017 года официалы сумели реализовать всего 311 машин.

С целью привлечения новых покупателей Foton запускает распродажу «вездеходов». Правда, специальные условия распространяются лишь на те автомобили, что были выпущены в 2016-м. Приобрести машину в базовом исполнении Basic можно по цене от 1 454 990 рублей против 1 559 990 целковых за авто 2018 года. А топовый Premium обойдется в 1 704 990 вместо 1 839 990 рублей.

Интересно, что эти скидки суммируются и с другими льготами. К примеру, если воспользоваться программой Trade In и «Зимний пакет», можно дополнительно сэкономить 160 000 рублей. То есть Sauvana в начальной комплектации дилеры готовы отдать за 1 294 990 «деревянных».