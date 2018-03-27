Кроссовер Ford Explorer обновился и сильно подешевел

Фото: Ford
Российские дилеры Ford приступили к приему заказов на обновленный Explorer c новым дизайном экстерьера, улучшенной шумоизоляцией и дополнительными опциями. Приобрести автомобиль можно по цене от 2 699 000 рублей — кроссовер подешевел на 150 000 рублей.
Виктория Базылева

Уже на протяжении нескольких месяцев обновленный Ford Explorer продается в Соединенных Штатах. Наконец переживший рестайлинг кроссовер добрался и до нашей страны. Как порталу «АвтоВзгляд» сообщили в российском офисе марки, первые автомобили уже поступили в шоу-румы официальных дилеров.

Ford Explorer обзавелся подретушированными бамперами, перелицованной радиаторной решеткой, видоизмененными противотуманными фарами и дополнительными хромированными элементами экстерьера. Для обновленного кроссовера предусмотрен и новый ключ-брелок с увеличенной дальностью действия.

Фото: Ford

В салоне автомобиля практически ничего не изменилось — разве что рядом с зеркалом заднего вида разместился USB-разъем для подключения устанавливаемых на лобовом стекле гаджетов. По словам представителей Ford, эта опция была добавлена по просьбе российских автомобилистов, активно использующих видеорегистраторы.

Моторная гамма Explorer осталась прежней. В нее входят 3,5-литровый 249-сильный атмосферник и 3,5-литровый турбированный двигатель EcoBoost мощностью 340 л. с. Но в нашей стране продается лишь одна модификация — та, что с базовым мотором. Автомобили безальтернативно оснащаются шестиступенчатой автоматический коробкой передач и системой полного привода.

Уже в базовой комплектации большой кроссовер располагает семиместным салоном, отделанным кожей, камерой заднего вида с омывателем, а также светодиодными передними и противотуманными фарами. Кроме того, машины оснащаются мультимедийным комплексом SYNC последнего поколения с 8-дюймовым тачпадом и аудиосистемой с девятью динамиками.

Ford Explorer в начальном исполнении XLT оценили в 2 699 000 рублей, в более интересной версии Limited — в 2 942 000 рублей. Обзавестись кроссовером в топовой комплектации Limited Plus можно, заплатив уже как минимум 3 142 000 целковых.

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27 марта 2018
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