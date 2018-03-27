Кроссовер Ford Explorer обновился и сильно подешевел

В салоне автомобиля практически ничего не изменилось — разве что рядом с зеркалом заднего вида разместился USB-разъем для подключения устанавливаемых на лобовом стекле гаджетов. По словам представителей Ford, эта опция была добавлена по просьбе российских автомобилистов, активно использующих видеорегистраторы.

Моторная гамма Explorer осталась прежней. В нее входят 3,5-литровый 249-сильный атмосферник и 3,5-литровый турбированный двигатель EcoBoost мощностью 340 л. с. Но в нашей стране продается лишь одна модификация — та, что с базовым мотором. Автомобили безальтернативно оснащаются шестиступенчатой автоматический коробкой передач и системой полного привода.

Уже в базовой комплектации большой кроссовер располагает семиместным салоном, отделанным кожей, камерой заднего вида с омывателем, а также светодиодными передними и противотуманными фарами. Кроме того, машины оснащаются мультимедийным комплексом SYNC последнего поколения с 8-дюймовым тачпадом и аудиосистемой с девятью динамиками.

Ford Explorer в начальном исполнении XLT оценили в 2 699 000 рублей, в более интересной версии Limited — в 2 942 000 рублей. Обзавестись кроссовером в топовой комплектации Limited Plus можно, заплатив уже как минимум 3 142 000 целковых.