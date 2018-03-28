Названы сроки появления в России обновленного Infiniti QX80

Посвежевший Infiniti QX80 уже на протяжении нескольких месяцев продается в Соединенных Штатах, странах Юго-восточной Азии и Ближнего Востока. Совсем скоро внедорожник появится и у российских дилеров. Правда, никакой информации о комплектациях и, главное, ценах машины в представительстве марки пока не раскрывают.

Infiniti QX80, как и прежде, оснащается бензиновым 5,6-литровым V8 мощностью 405 л. с. и максимальным крутящим моментом 560 Нм. Пару двигателю составляет семиступенчатая автоматическая коробка передач. Привод может быть как задний, так и полный. Хотя в нашей стране продается лишь одна модификация — с четырьмя ведущими колесами.

Нельзя не отметить, что обновленный QX80 выглядит куда более органично, нежели дорестайлинговая версия. Внедорожник получил новые фары, которые поднялись чуть выше, перелицованные бамперы и более широкий капот. Небольшие корректировки японцы внесли и в интерьер — появились иная обивка кресел и усовершенствованный мультимедиа-комплекс.

Остается лишь добавить, что сегодня цены на Infiniti QX80 стартуют с отметки в 3 950 000 рублей.