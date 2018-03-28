В Нью-Йорке показали новый Audi RS 5 Sportback

На автосалоне в Нью-Йорке, который сегодня распахнул двери для представителей СМИ, дебютировал новейший Audi RS 5 Sportback. Как сообщили в российском офисе марки, до нашей страны новинка доберется в первой половине следующего года.
– Audi RS 5 Sportback — не просто премьера, это совершенно новое предложение для наших клиентов. Инновационная интерпретация пятидверного купе не имеет аналогов и прямых конкурентов, — сказал глава подразделения Audi Sport Михаэль-Юлиус Ренц.
Опознать новый пятидверный RS 5 можно по оригинальному аэродинамическому обвесу, особому дизайну радиаторной решетки и крупным воздухозаборникам в переднем бампере. Нельзя не обратить внимание на расширенные колесные арки, оптику с черным декоративным обрамлением и овальные патрубки выхлопной системы.
RS 5 Sportback вооружен 450-сильным V6 с двойным наддувом. Работающий в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач tiptronic 2,9-литровый мотор разгоняет машину до первой сотни всего за 3,9 секунды. Максимальная скорость автомобиля, ограниченная электроникой, составляет 250 км/ч. Однако опционально она может быть увеличена до 280 км/ч.
В базовое оснащение модели входят RS-подвеска и система выбора режима движения Audi Drive Select. За дополнительную плату предлагаются спортивная «ходовая» RS Plus с системой Dynamic Ride Control и керамические тормозные механизмы.
Начало российских продаж новинки запланировано на первое полугодие 2019-го. Подробную информацию о комплектациях и ценах «заряженной» машины производитель раскроет ближе к старту приема заказов.