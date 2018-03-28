В Нью-Йорке показали новый Audi RS 5 Sportback

– Audi RS 5 Sportback — не просто премьера, это совершенно новое предложение для наших клиентов. Инновационная интерпретация пятидверного купе не имеет аналогов и прямых конкурентов, — сказал глава подразделения Audi Sport Михаэль-Юлиус Ренц.

Опознать новый пятидверный RS 5 можно по оригинальному аэродинамическому обвесу, особому дизайну радиаторной решетки и крупным воздухозаборникам в переднем бампере. Нельзя не обратить внимание на расширенные колесные арки, оптику с черным декоративным обрамлением и овальные патрубки выхлопной системы.