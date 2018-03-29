KIA выпустила спецсерию автомобилей для футбольных фанатов

Автомобили «футбольной» серии отличаются особым набором опций, эксклюзивными шильдиками и брендированными аксессуарами. По словам представителей компании, эти машины адресованы в первую очередь тем, кто неравнодушен к футболу. Кстати, их выпустят ограниченным тиражом — поэтому откладывать покупку надолго в случае заинтересованности не стоит. Тем более, что авто предлагаются на выгодных условиях.

Седан KIA Rio и высокий хетчбэк Rio X-Line в исполнении FWC обзавелись не только радиаторной решеткой, украшенной хромом и черным глянцем, но и задними дисковыми тормозами, датчиком освещенности и задним парктроником с камерой. Автомобилям семейства cee’d положены светодиодные дневные ходовые огни, отделка салона в цвете «Luxe Brown» и мультимедийный комплекс с 7-дюймовым экраном.

Sportage, как и псевдокроссовер Soul, получил рейлинги на крыше и систему бесключевого доступа в салон Smart Key. Кроме того, ему досталась комбинированная кожано-тканевая отделка кресел, а также задний датчик парковки с камерой. «Футбольная» Optima располагает всеми опциями комплектации Luxe, системой кругового обзора и ксеноновыми фарами с автоматической регулировкой угла наклона и омывателем.