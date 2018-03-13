Топ-менеджер KIA оценил последние новинки LADA

Фото avtovzglyad.ru
На Женевском автосалоне-2018 корейская KIA блеснула мировой и европейской премьерами, показав третье поколение Ceed и обновленную Optima. С этими новинками, продажи которых у нас начнутся осенью, компания надеется как минимум остаться на завоеванных в России позициях, а как максимум — еще больше увеличить продажи. Об этом, как и о других планах бренда, порталу «АвтоВзгляд» в эксклюзивном интервью рассказал директор по маркетингу KIA Motor Rus Валерий ТАРАКАНОВ.
Александр Ростарчук

Как вы оцениваете перспективы российского авторынка в 2018 году?

– С одной стороны понятно, что сокращение государственных программ стимулирования спроса на новые автомобили и еще не очень хорошая ситуация с уровнем доходов россиян не позволяют пока говорить о взрывном восстановлении рынка, как это было после предыдущих кризисов, когда после резкого падения спрос восстанавливался достаточно быстро — в 2012 году рынок достиг пикового значения в 2,9 миллионов реализованных авто.

Но с другой столь же очевидно, что в 2018 году драйвером спроса станет то обстоятельство, что как ни откладывали наши соотечественники момент замены подержанного авто на новое, а он все-таки наступил — ведь купленным в 2011—2012 годах машинам уже шесть-семь лет. Одним словом, за счет этого мы надеемся на рост рынка на 10—12%.

И сколько своих машин вы планируете продать в России в этом году?

– Компания KIA не раскрывает свои планы по объемам продаж. Однако если учесть, что в прошлом году мы достигли доли рынка в 11,4%, то в этом году наша задача минимум — сохранить ее. Но если мы увидим возможность упрочить свои позиции, то, безусловно, этим шансом воспользуемся. И в этом смысле показательно, что за два первых месяца года мы достигли показателя в 14%. Иными словами, эти цифры дают возможность оценить и потенциал компании, и те итоговые годовые показатели, на которые мы ориентируемся.

Некоторые эксперты авторынка считают, что столь значительные успехи марки в России обусловлены ее откровенно демпинговыми ценами, работой себе в убыток именно для того, чтобы застолбить как можно большую рыночную долю. И в качестве одного из доказательств приводят тот факт, что авто бюджетного сегмента, «вооруженные» рядом опций, соответствующих как минимум бизнес-классу, а то и премиуму, не могут стоить тех денег, что просите за них вы — такие авто априори должны стоить дороже…

– Это достаточно одномерный взгляд на ситуацию. Во-первых, ни по одной из наших моделей вы не увидите демпинговых предложений. Более того, автомобили KIA стоят столько же, или чуть дешевле, чем конкуренты. С учетом оснащения конкретной модели в разных сегментах ситуация разная, но в среднем ценовой разрыв между нами и, например, одним из популярных в стране японских брендов составляет не более 1%.

И не надо забывать, что все автопроизводители, работающие с большими объемами продаж, предлагают различные специальные программы (кредитные, страховые и т. д.) продаж. Тоже самое делаем и мы, так что слово «демпинг» совершенно не применим к ценовой политике KIA. Для этого, повторю, достаточно проанализировать наши цены, и цены наших ближайших конкурентов.

К тому же, если ориентироваться только на прайс-листы, то это будет, как я уже сказал, одномерный подход. Нужно оценивать всю совокупность бизнеса, его стратегию, поскольку рост рыночной доли и рост объемов продаж требуют от нас с одной стороны больших инвестиций, а с другой дает и преимущество в виде роста в стране парка автомобилей марки KIA. Ведь чем больше парк, тем больше запчастей и аксессуаров мы можем продавать.

Фото avtovzglyad.ru

Поэтому я категорически против утверждения, что мы работаем себе в убыток и теряем деньги. Компания использует бизнес-модель, которая позволяет зарабатывать на больших объемах продаж как собственно машин, так и различных к ним деталей. И, не скрою, если ситуация позволяет нарастить долю рынка — а сейчас в России именно такая ситуация — то упустить такую возможность KIA, конечно, не может. Да и не упускает — напомню, что мы уже четыре года подряд лидируем по продажам среди всех иностранных марок и не хотим снимать эту желтую майку.

Что касается лидерства бренда, то KIA ведь не только абсолютный чемпион по продажам среди иномарок, но и безоговорочно правит бал сразу в нескольких сегментах, достаточно упомянуть популярные Rio и Soul. А сейчас, судя по всему, вы активно боретесь за первенство в среднем классе, потеснив в начале года своей Optima такой бестселлер, как Toyota Camry. Вы уверены, что сможете на равных конкурировать с новым поколением этого японского седана?

– Мы прекрасно понимаем, что модель, которую вы упомянули — очень сильный конкурент. Тем не менее, Optima текущего поколения, как мы видим, вполне способна бороться с ним на равных, поскольку автомобиль получил явное признание у потребителей и пользуется все большим спросом и мы попытаемся увеличить его продажи. Особенно с учетом скорого выхода на рынок рестайлинговой версии машины с посвежевшим дизайном, некоторыми новыми опциями. То есть мы, как минимум, рассчитываем сохранить в сегменте второе место и попытаемся максимально сократить отрыв от лидера.

Но вернемся к бюджетным автомобилям. В последнее время АВТОВАЗ вывел на рынок несколько новых и успешных моделей. Насколько серьезной угрозой являются они для продукции KIA?

Фото avtovzglyad.ru

– Что ж, вся линейка той же LADA Vesta — это хороший продукт, который мы, безусловно, рассматриваем как конкурента. Но вот насколько серьезного? Тут надо понимать, что объемы продаж KIA Rio ограничены производственными возможностями. И наша квота по объемам выпуска модели на заводе в Санкт-Петербурге не может превысить 100 000 экземпляров. И если в прошлом году машина стала абсолютным чемпионом по продажам среди всех моделей всех брендов в России, то со временем, если мы утратим эту позицию, то не увидим в том ничего страшного, поскольку, повторю, мы ограничены масштабами производства.

И наша главная задача — загрузив имеющиеся мощности полностью, успешно реализовывать все выпущенные машины. И если кто-то сможет построить и продать больше автомобилей — почему нет? Если же говорить о Vesta и Rio, то у каждой модели есть свои преимущества. KIA Rio — очень качественно сделанный автомобиль со свежим современным дизайном и отличным оснащением. Машина по своей управляемости, безопасности, комфорту и надежности дает потребителю гораздо больше, чем он ожидает от авто этого сегмента. И при всем при том, подчеркну еще раз, мы стараемся держать конкурентоспособные цены по сравнению с одноклассниками.

13 марта 2018
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