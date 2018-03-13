Топ-менеджер KIA оценил последние новинки LADA

– Как вы оцениваете перспективы российского авторынка в 2018 году?

– С одной стороны понятно, что сокращение государственных программ стимулирования спроса на новые автомобили и еще не очень хорошая ситуация с уровнем доходов россиян не позволяют пока говорить о взрывном восстановлении рынка, как это было после предыдущих кризисов, когда после резкого падения спрос восстанавливался достаточно быстро — в 2012 году рынок достиг пикового значения в 2,9 миллионов реализованных авто.

Но с другой столь же очевидно, что в 2018 году драйвером спроса станет то обстоятельство, что как ни откладывали наши соотечественники момент замены подержанного авто на новое, а он все-таки наступил — ведь купленным в 2011—2012 годах машинам уже шесть-семь лет. Одним словом, за счет этого мы надеемся на рост рынка на 10—12%.

– И сколько своих машин вы планируете продать в России в этом году?

– Компания KIA не раскрывает свои планы по объемам продаж. Однако если учесть, что в прошлом году мы достигли доли рынка в 11,4%, то в этом году наша задача минимум — сохранить ее. Но если мы увидим возможность упрочить свои позиции, то, безусловно, этим шансом воспользуемся. И в этом смысле показательно, что за два первых месяца года мы достигли показателя в 14%. Иными словами, эти цифры дают возможность оценить и потенциал компании, и те итоговые годовые показатели, на которые мы ориентируемся.