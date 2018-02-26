Названы сроки появления LADA 4x4 нового поколения

Поклонники «Нивы», которой в минувшем году исполнилось уже между прочим целых сорок лет, с нетерпением ждут премьеры следующей генерации модели. Однако представители АВТОВАЗа не спешат называть даже ориентировочных сроков ее появления. По некоторым данным, внедорожник, который будет построен на базе кроссовера Renault Duster, увидит свет в 2021 году. Косвенно этот факт подтверждает и бразильское издание Gazeta Do Povo.

Новость наших зарубежных коллег говорит о том, что LADA 4x4 — более известная в Бразилии как Niva — возвращается на местный авторынок после 25-летнего отсутствия. Производство российского внедорожника наладят на заводе компании Renault в Сан-Жозе-дус-Пиньяйс.