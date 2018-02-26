Названы сроки появления LADA 4x4 нового поколения

Фото: www.gazetadopovo.com.br
Бразильская пресса растиражировала новость о том, что на местный авторынок в скором времени поступит внедорожник LADA 4x4 — причем не нынешнего, а нового, второго по счету поколения. По данным южноамериканских СМИ, это произойдет через три года.
Виктория Базылева

Поклонники «Нивы», которой в минувшем году исполнилось уже между прочим целых сорок лет, с нетерпением ждут премьеры следующей генерации модели. Однако представители АВТОВАЗа не спешат называть даже ориентировочных сроков ее появления. По некоторым данным, внедорожник, который будет построен на базе кроссовера Renault Duster, увидит свет в 2021 году. Косвенно этот факт подтверждает и бразильское издание Gazeta Do Povo.

Новость наших зарубежных коллег говорит о том, что LADA 4x4 — более известная в Бразилии как Niva — возвращается на местный авторынок после 25-летнего отсутствия. Производство российского внедорожника наладят на заводе компании Renault в Сан-Жозе-дус-Пиньяйс.

И раз тольяттинцы уже договорились со своими бразильскими партнерами, очевидно, они действительно презентуют новый вездеход в ближайшие два-три года. Впрочем, официально пресс-служба Волжского автозавода эти сведения не комментирует.

Кстати, ранее в эксклюзивном интервью порталу «АвтоВзгляд» шеф-дизайнер АВТОВАЗа Стив Маттин рассказал, что в настоящий момент ведется работа по усовершенствованию модели:

— Моя задача — найти золотую середину в дизайне этой машины, потому как текущая «Нива» не выглядит так, как новые модели компании, а ее успех не в последнюю очередь зависит от уникальности стилистической концепции, — отметил г-н Маттин.

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26 февраля 2018
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