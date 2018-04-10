Автомобили Peugeot и Citroёn стали доступнее

Российские продажи Peugeot и Citroёn оставляют желать лучшего. В первом квартале нынешнего года дилеры «Пежо» смогли реализовать всего 1398 машин, в то время как «Ситроен» и того меньше — 1045 авто. Столь скромные результаты во многом обусловлены завышенными прайсами. Но корректировать свою ценовую политику французы не собираются. Они решили пойти другим путем — снизить кредитные ставки и размер первоначального взноса.

PSA Bank запускает специальное предложение, благодаря которому клиент может приобрести машину Peugeot или Citroёn на более выгодных условиях. К примеру, если покупатель остановил свой выбор на седане Peugeot 408 или Citroёn C4, оформил кредит на 24 месяца и внес 25% стоимости, то авто отдадут с нулевой переплатой. Правда, нужно учитывать, что приобретение полиса КАСКО в таком случае обязательно.

Кроме того, Peugeot и Citroёn являются участниками государственных программ «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль», которые позволяют сэкономить 10% от цены машины тем, кто покупает транспортное средство впервые или растит как минимум двух несовершеннолетних детей. Кстати, об этих предложениях портал «АвтоВзгляд» писал совсем недавно — подробнее можно прочитать здесь.