Названы самые востребованные автомобили на вторичном рынке в России

Лидером вторичного авторынка в России по-прежнему является LADA — в пользу б/у автомобилей отечественной марки сделали выбор 128 400 покупателей — на 0,7% больше, нежели в первом весеннем месяце прошлого года. На второй строчке все так же располагается Toyota, а не третьей — Nissan. Подержанными машинами этих японских брендов обзавелись 55 500 и 27 100 человек.

Высоким спросом у тех, кто подыскивал авто с пробегом, пользовались модели Hyundai и Chevrolet. Такие автомобили в марте разошлись тиражами в 23 521 и 21 550 единиц. В лидерскую десятку вошли марки KIA (20 319 шт.), Ford (19 329 шт.), Volkswagen (18 796 шт.), а также Renault (17 227 шт.) и Mitsubishi (14 878 шт.).

Отметим, что ТОП-5 самых востребованных моделей включает в себя четыре «Лады» и Ford Focus. Лидирует здесь вазовский хетчбэк 2114 (13 807 шт.), на втором месте «Фокус» (12 167 шт.), а на третьем — седан 2107 (11 630 шт.). Четырехдверка LADA 2110 и модель 2170, более известная как Priora, нашли 10 523 и 10 373 покупателей соответственно, заняв четвертую и пятую строчки рейтинга.