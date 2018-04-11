Представлена Audi A6 Avant нового поколения

Фото: Audi
Публичная презентация A6 в кузове седан пятого поколения состоялась на Женевском автосалоне в начале марта. Теперь же компания официально раскрыла внешность универсала.
Эдуард Раскин

Запад не разделяет распространенного у нас предубеждения, что «универсалы не покупаются». Так точно знают, что покупаются и еще как. Поэтому совершенно не удивительно, что вслед за седаном ингольштадтцы сразу же представили и «сарай», как в России ласково кличут автомобили этого типа.

У четырехдверки Avant позаимствовал все элементы нового языка марки, со всеми его рельефными поверхностями и заостренными гранями. Длинный капот и ниспадающая линия крыши придает немаленькому по габаритам автомобилю элегантность и спортивность.

Кстати, о габаритах. Длина нового A6 Avant составляет 4,94 м, ширина — 1,89 м, высота — 1,47 м. По сравнению с моделью предыдущего поколения салон стал заметно просторнее, особенно по ширине на уровне локтей передних и задних пассажиров, а также пространству для ног обитателей дивана.

Что касается такого критически важного для универсала показателя, как объем багажного отделения, то он весьма внушителен: 565 литров и 1680 литров при сложенных задних сиденьях. Погрузочная ширина грузового отсека достигает 1050 мм.

Фото: Audi

Новый A6 Avant оснащается множество систем безопасности. Помимо Audi pre sense front с автоматической функцией торможения, которая входит в базовое оснащение, в перечне можно найти адаптивный круиз-контроль с ассистентом движения в ограниченном пространстве, который контролирует скорость машины в диапазоне от 0 до 250 км/ч, разгоняя и замедляя автомобиль для поддержания заданной дистанции, а также помогая водителю оставаться в пределах выбранной полосы легким подруливанием.

В качестве опции доступна система динамического управления полным приводом, которая обеспечивает во время движения со скоростью до 60 км/ч поворот задних колес на 5 градусов в направлении, противоположном направлению ведущих, за счет чего диаметр разворота уменьшается почти на один метр и составляет 11,1 м.

В европейских шоу-румах Audi A6 Avant появится уже летом, но когда он придет в Россию пока не известно. Хотя вряд ли стоит сомневаться, что к нам его привезут — четвертое поколение универсала и сейчас можно спокойно приобрести по цене от 2 680 000 рублей.

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11 апреля 2018
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