Представлена Audi A6 Avant нового поколения

Запад не разделяет распространенного у нас предубеждения, что «универсалы не покупаются». Так точно знают, что покупаются и еще как. Поэтому совершенно не удивительно, что вслед за седаном ингольштадтцы сразу же представили и «сарай», как в России ласково кличут автомобили этого типа.

У четырехдверки Avant позаимствовал все элементы нового языка марки, со всеми его рельефными поверхностями и заостренными гранями. Длинный капот и ниспадающая линия крыши придает немаленькому по габаритам автомобилю элегантность и спортивность.

Кстати, о габаритах. Длина нового A6 Avant составляет 4,94 м, ширина — 1,89 м, высота — 1,47 м. По сравнению с моделью предыдущего поколения салон стал заметно просторнее, особенно по ширине на уровне локтей передних и задних пассажиров, а также пространству для ног обитателей дивана.

Что касается такого критически важного для универсала показателя, как объем багажного отделения, то он весьма внушителен: 565 литров и 1680 литров при сложенных задних сиденьях. Погрузочная ширина грузового отсека достигает 1050 мм.