Пять самых популярных в России автомобилей с кузовом универсал

Фото: www.housebeautiful.com
Несмотря на неоспоримую практичность и удобство автомобилей с кузовом универсал, количество таких моделей на российском рынке неуклонно сокращается — как заявляют производители, из-за небольшого спроса. В настоящее время их наберется в общей сложности разве что с десяток. Самые популярные из универсалов выпускаются под отечественным брендом LADA, поскольку помимо двух упомянутых плюсов имеют еще и третий — относительно невысокую цену.
Вадим Устинов

Турбулентность мирового рынка непосредственным образом отражается и на России. Правда, попадая на Восточно-Европейскую равнину, ветры перемен меняют свой характер. Так, если на Западе главным трендом является падение поголовья дизельных двигателей, то у нас сокращается разнообразие автомобилей в кузове универсал. Естественно, в данном случае мы имеем в виду модификации обычных легковушек, а не кроссоверы, которые формально также «носят» кузов этого типа.

По сравнению с концом лета 2017 года, когда портал «АвтоВзгляд» проводил предыдущее исследование рынка в таком разрезе, состав пятерки и порядок их следования изменился незначительно: из-за прорвавшейся на второе место Vesta SW из числа лидеров вылетела Skoda Octavia Combi. Ну, и немного подросли цены — что вряд ли кого-то удивит…

Фото: LADA

LADA Largus, от 544 900 рублей

Автомобиль, который некоторыми шутниками относится к классу грузопассажирских — а именно, к подвиду «каблучков», не предлагает большого выбора форм, ибо выпускается только в универсальном варианте. Тем не менее, его популярность в России крайне высока: несмотря на хроническую неприязнь соотечественников к «сараям», он занимает по объему продаж восьмое место в списке всех авто, официально представленных на нашем рынке. «Ларгус» продается лучше, чем две следующие за ним модели в совокупности. Цена базовой версии с конца лета подросла на 15 000 рублей. Самыми востребованными как и ранее остаются пятиместные автомобили в комплектации «Норма» или «Кросс» со 106-сильными двигателями и пятиступенчатыми коробками передач. Их цена составляет соответственно 635 400 и 689 900 рублей, что также на 15 тысяч больше, чем в августе прошлого года.

Фото: LADA

LADA Vesta SW, от 654 900 рублей

На втором месте обитатель поменялся: раньше тут располагалась LADA Kalina универсал. Ныне эту строчку занимают Vesta SW и SW Cross, продажи которых стартовали только в октябре 2017 года, зато стартовали лихо. И пусть в объеме продаж «Вест» они занимают менее 10%, на поле универсалов это заметные игроки. Базовая версия Vesta SW стоит 654 900, Vesta SW Cross — 770 900 рублей. Наиболее востребованной у наших покупателей оказалась SW Cross с двигателем объемом 1,8 л и механической коробкой передач в комплектации Luxe за 795 900 целковых.

Фото: LADA

LADA Kalina, от 465 200 рублей

Со второго места «Калину» выжил нахальный новичок Vesta SW. Однако во внутримодельном споре универсал с успехом удерживает за собой 83% продаж, оттесняя хетчбэки, включая версию Sport, глубоко в тень. Нижняя граница прайс-листа с конца лета поднялась на 10 000 рублей. Российские покупатели интересуются базовой машиной с 87-сильным двигателем и пятиступенчатой механической коробкой достаточно активно, но большинство все же предпочитает ей псевдовнедорожную версию Cross, вооруженную более новым 16-клапанным мотором в 106 сил и той же «механикой» в комплектации Comfort. За нее придется заплатить побольше — 552 700 рублей, что также на десяток тысяч больше, чем в минувшем августе.

Фото: KIA

KIA cee’d SW, от 904 900 рублей

Полгода назад «кореец» вернул себе третье место, отобрав его у Ford Focus, но ныне вновь его потерял из-за вторгнувшейся на вторую строку Vesta SW. Почти половина из проданных в 2017-м «Сидов» — универсалы. Это заметный прогресс — летом их количество колебалось в районе трети, а прошлой зимой — четверти. Базовая версия подорожала с момента прошлого обзора на 5000 рублей. Впрочем, по старой цене — за 899 900 целковых — можно еще купить автомобиль прошлогодней сборки. Наибольшей популярностью в нашей стране пользуется Comfort с 1,6-литровым 130-сильным мотором и шестиступенчатой автоматической коробкой. И тут ситуация аналогичная — либо новая машина за 994 900 рублей, на 5 тысяч дороже, либо 2017 года выпуска за старую цену.

Фото: www.netcarshow.com

Ford Focus, от 1 000 000 рублей

В общем количестве продаж «Фокусов» седаны, хетчбэки и универсалы занимают примерно по трети, хотя лидируют все же четырехдверки, а на последнем месте находятся «сараи». Базовая версия автомобиля Sync Edition с августа 2017 года подорожала на 89 000 рублей и теперь стоит ровно 1 000 000 целковых — весьма необычный ход, поскольку маркетологи старательно избегают круглых чисел на ценниках. Как и ранее, именно эта машина кажется отечественным покупателям самой привлекательной. Она оснащена 105-сильным мотором объемом 1,6 л и механической коробкой передач.

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26 марта 2018
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