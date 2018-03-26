Пять самых популярных в России автомобилей с кузовом универсал

Турбулентность мирового рынка непосредственным образом отражается и на России. Правда, попадая на Восточно-Европейскую равнину, ветры перемен меняют свой характер. Так, если на Западе главным трендом является падение поголовья дизельных двигателей, то у нас сокращается разнообразие автомобилей в кузове универсал. Естественно, в данном случае мы имеем в виду модификации обычных легковушек, а не кроссоверы, которые формально также «носят» кузов этого типа.

По сравнению с концом лета 2017 года, когда портал «АвтоВзгляд» проводил предыдущее исследование рынка в таком разрезе, состав пятерки и порядок их следования изменился незначительно: из-за прорвавшейся на второе место Vesta SW из числа лидеров вылетела Skoda Octavia Combi. Ну, и немного подросли цены — что вряд ли кого-то удивит…