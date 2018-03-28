В любой дискуссии, затрагивающей автомобильные пристрастия наших соотечественников, давно уже общим местом стало утверждение о том, что им, дескать, резко не по нраву кузов универсал. Однако при более внимательном изучении этого вопроса закрадывается сомнение, что ситуация именно такова, как принято считать. Миф разрушен: в России любят бюджетные универсалы не меньше, чем кроссоверы
Казалось бы, что тут обсуждать? Ведь это не факт, это гораздо больше, чем факт — так оно и есть на самом деле! Откровенно говоря, у меня указанный тезис не вызывал никакого недоверия. Да, действительно — универсалы в России любовью не пользуются. Естественно, мы имеем в виду вовсе не обожаемые как массами, так и элитами кроссоверы, по утверждению классификаторов также имеющие этот тип кузова. Речь идет о простых легковушках — пятидверных двухобъемниках с увеличенным задним свесом, в разных-прочих странах носящих имена «вагонов», «комби» и «вариантов».
Какие могут быть сомнения?
Относительно недавно, лет пять назад, компания BMW во всю продавала в нашей стране универсалы 3-й и 5-й серий. Затем оба потихоньку один за другим исчезли из автосалонов. Или куда более свежий пример: все модификации Hyundai i40, включая «универсальные», покинули рынок. На смену им пришла Sonata, причем исключительно в виде седана. Этот список потерь — безвозвратных или временных — каждый при желании может продолжить сам.
И все же, при более пристальном взгляде на проблему с категоричностью в суждениях приходится распрощаться. Иначе как расценивать несомненный коммерческий успех совершенно явного универсала LADA Largus, не имеющего ко всему прочему других модификаций? По итогам прошлогодних продаж согласно данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) он занял восьмое место среди всех легковушек.
— Клиенты, которые ездят за границу и оценивают, на чем ездят западные потребители, понимают, что универсалы — не признак «дачника», а признак человека, использующего автомобиль рационально, — считает Тимур Алиев, Skoda Auto Россия.
Жизнь не в ладах с теорией
Автомобиль разошелся в количестве 33 601 экземпляров, и это больше, чем тираж популярнейшей LADA XRAY или Renault Logan. В общем-то, из из всех купающихся в покупательском внимании кроссоверов он пропустил вперед только Hyundai Creta и Renault Duster. За невозможностью подогнать подобный феномен под общее лекало можно, конечно, объявить этот автомобиль «каблучком» или минивэном, но сути дела такой подлог все равно не меняет, поскольку случай далеко не единичный.
Так, в прокрустово ложе общепринятой теории совершенно не укладывается история с продажами еще одного вазовского творения — LADA Kalina. За 2017 год в нашей стране было реализовано 19 989 таких автомобилей, причем из них 3315 штук пришлось на хетчбэки и 16 674 на универсалы — а это, между прочим, 83,4%! Теперь будем грешить на хетчи, сваливая неудобный результат на то, что они еще более непопулярны?
Фокус с Focus
К сожалению, и такой фокус не пройдет. Тень на плетень в этом случае помешают навести KIA cee’d SW и Ford Focus, да простят мне невольный каламбур. Корейскую модель купили 14 119 человек, причем 7649 из них предпочли хетчбэки, а 6470 индивидуумов — универсалы. Таким образом, тут в пользу интересующего нас кузова высказалось 45,8% клиентов. Онемеченный американец продемонстрировал следующий расклад: из 15 086 проданных автомобилей 5032 составили седаны, 5336 — хетчи и 4718 — универсалы. То есть, симпатии между тремя версиями распределились примерно поровну.
В заключение стоит упомянуть новичка российского рынка LADA Vesta SW, которая поступила в салоны только осенью минувшего года, хотя сама модель нашим автомобилистам знакома давно. За три последних месяца 2017 года всего было реализовано 22 650 «Вест», и только 5518 штук из них пришлось на универсалы — это 24,4%. Однако если посмотреть на ситуацию в динамике, то получится, что продажи SW и SW Cross постоянно растут: в октябре их приобрели 541 (8,2%), в ноябре — 2194, а в декабре — 2783 экземпляра или уже 35% от общего количества за этот месяц.
Не умеете их готовить
Возникает естественный вопрос — так что там у кого непопулярно? Да, универсалы Mercedes-Benz E-класса занимают лишь 1,9% от объема реализации модели, C-класса — 0,3%, Audi A6 Allroad и Avant — 4,8%, те же модификации A4 — 9,1%. Но кому нужны дорогущие, с шикарной отделкой «сараи»? Не картошку же в них возить… Тут баварцы, похоже, сориентировались относительно русского менталитета совершенно правильно.
Ну а бюджетные универсалы, вопреки сложившемуся экспертному поверью, чувствуют себя в России весьма неплохо, даже в посткризисные времена.