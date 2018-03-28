Миф разрушен: в России любят бюджетные универсалы не меньше, чем кроссоверы

Казалось бы, что тут обсуждать? Ведь это не факт, это гораздо больше, чем факт — так оно и есть на самом деле! Откровенно говоря, у меня указанный тезис не вызывал никакого недоверия. Да, действительно — универсалы в России любовью не пользуются. Естественно, мы имеем в виду вовсе не обожаемые как массами, так и элитами кроссоверы, по утверждению классификаторов также имеющие этот тип кузова. Речь идет о простых легковушках — пятидверных двухобъемниках с увеличенным задним свесом, в разных-прочих странах носящих имена «вагонов», «комби» и «вариантов».

Какие могут быть сомнения?

Относительно недавно, лет пять назад, компания BMW во всю продавала в нашей стране универсалы 3-й и 5-й серий. Затем оба потихоньку один за другим исчезли из автосалонов. Или куда более свежий пример: все модификации Hyundai i40, включая «универсальные», покинули рынок. На смену им пришла Sonata, причем исключительно в виде седана. Этот список потерь — безвозвратных или временных — каждый при желании может продолжить сам.