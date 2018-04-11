Автомобили, которые в России наотрез отказываются покупать

Нет, они представлены в салонах официальных дилеров, на них распространяются все гарантийные обязательства производителя, их прайс-листы можно найти на сайтах соответствующих брендов. Часть из них вполне успешно продается за рубежом. Но вот в России автовладельцы с негодованием от них отворачиваются. Портал «АвтоВзгляд» выяснил, какие модели пользовались в течение первого квартала 2018 года у нас в стране мизерным спросом или же вообще не покупались.

Поскольку принято считать, что «много» — это больше трех, то мы решили остановиться именно на этом магическом числе. В обзоре будут присутствовать лишь те модели, которые за три месяца разошлись тиражом не более, чем три экземпляра. В антирейтинг также не включены электромобили, поскольку понятно изначально, что их в нашей северной стране не очень-то уважают.