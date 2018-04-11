Автомобили, которые в России наотрез отказываются покупать

Среди машин, официально продающихся в нашей стране, есть бестселлеры — как KIA Rio, просто любимые — Skoda Octavia, на любителя — Subaru Forester, и откровенно не популярные — вроде Toyota Prius. Но помимо них есть еще несколько моделей, которых отечественный покупатель сторонится как черт ладана.
Нет, они представлены в салонах официальных дилеров, на них распространяются все гарантийные обязательства производителя, их прайс-листы можно найти на сайтах соответствующих брендов. Часть из них вполне успешно продается за рубежом. Но вот в России автовладельцы с негодованием от них отворачиваются. Портал «АвтоВзгляд» выяснил, какие модели пользовались в течение первого квартала 2018 года у нас в стране мизерным спросом или же вообще не покупались.
Поскольку принято считать, что «много» — это больше трех, то мы решили остановиться именно на этом магическом числе. В обзоре будут присутствовать лишь те модели, которые за три месяца разошлись тиражом не более, чем три экземпляра. В антирейтинг также не включены электромобили, поскольку понятно изначально, что их в нашей северной стране не очень-то уважают.
Счет 0:1
За первый квартал текущего года Zotye Z300 не купил ни один человек. Чем так не угодил нашим соотечественникам этот китайский седан, непонятно. Выглядит он вполне прилично, и едет не хуже прочих поделок из Поднебесной. Но списать такой результат на случайность не выйдет — и в прошлом году было реализовано всего шесть таких автомобилей.
По одному экземпляру удалось пристроить производителям Cadillac CTS, Chevrolet Corvette и Lexus GS-F. Все три машины дорогущие, что не слишком способствует их популярности на нашей богатой Родине с небогатым населением. Однако две последние к тому же весьма нишевые — Corvette представляет собой чистый спорткар, а GS-F — закос под таковой.
Недавно рожденный очередной «премиальный» бренд, еще не смог никак зарекомендовать себя у покупателей. Большинство по-прежнему воспринимает его как Citroёn. Но даже при этом две машины — это сильно. Столько же было куплено автомобилей с шильдиком Subaru WRX STI. Но с ней ситуация понятнее: модель, мягко говоря, не новая, да и опять же с определенными претензиями на спортивность.
Теперь переходим к троечникам. Их у нас три. Это Cirtoen C4 Picasso, Infiniti Q30 и Infiniti Q70. Хотя компактвэны у нас не в чести, а американско-японский «премиум» дороговат, все это совершенно не объясняет такого провала по продажам. Кстати, прошлогодние результаты также не сильно воодушевляли, но и откровенно смешными не казались. Они составляли соответственно 34, 186, 218 экземпляров.