Калужский завод Mitsubishi наращивает объемы производства

По данным Ассоциации европейского бизнеса (AEB) в январе-марте 2018 года российские продажи Mitsubishi подскочили почти в 2,5 раза до 10 232 единиц. Покупательский спрос растет стремительно, следовательно появляется и необходимость в расширении производства. Но к реализации своих планов по увеличению объема выпускаемых авто в компании приступили раньше — еще в прошлом году.

В первую очередь японцы локализовали на калужском заводе «ПСМА Рус» внедорожник Pajero Sport с дизельным двигателем. Далее они организовали 440 дополнительных рабочих мест и провели полноценное обучение сотрудников с привлечением технических специалистов из головного офиса.

Следующим шагом стал запуск второй смены — в усиленном режиме работники конвейеров Mitsubishi трудятся с прошлого месяца. Напомним, в настоящее время на предприятии «ПСМА Рус» собираются две модели японский марки — кроссовер Outlander и, как уже было сказано, Pajero Sport.

– В контексте недавних решений Правительства мы еще раз убедились в том, что дальнейший рост возможен только при наличии широкого модельного ряда местного производства с высоким уровнем локализации, — прокомментировал глава «ММС Рус» Наоя Накамура.