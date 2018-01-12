ГИБДД и не думала убирать код региона из госномеров

Все началось с того, что изголодавшиеся по новостям после десятидневных новогодних каникул января 2018 года интернет-СМИ ухватились за первую попавшуюся под руку «сенсацию». Коллеги раскопали и «впились» в приказ МВД от 1 декабря 2017 года №905 «О признании утратившими силу нормативных правовых актов МВД России и отдельных положений нормативных правовых актов МВД России по вопросам применения цифровых кодов на государственных регистрационных знаках транспортных средств». В нем министр Колокольцев отменял действие, в общей сложности, полутора десятков старых внутриведомственных актов.

Среди них оказался и древний приказ МВД «О государственных регистрационных знаках транспортных средств» от 2002 года, а также целая куча приказов (самый свежий из них — от 2015 года), которыми в него в течение прошедших с тех пор лет в него вносились все новые и новые изменения. Все бы ничего, но в том древнем и многократно модифицировавшемся документе речь шла о цифровых кодах, которые обозначают на автомобильных номерах регион регистрации машины.