Генерал Михаил Черников: ГИБДД вернет себе контроль за техосмотром

– Подготовлен очень серьезный пакет по проведению технического осмотра и его контроля с большой ответственностью операторов технического контроля, — сообщил журналистам глава российской ГИБДД Михаил Черников.

— В первую очередь мы вышли с предложением к МВД, чтобы вернули под контроль на базе оборудования оператора технического контроля проведения осмотра автобусов, потому что мы видим после ДТП насколько они «в хлам убитые» осуществляют перевозку людей, — пояснил он.

Напомним, что с 2011 года контроль за техническим осмотром транспортных средств в России осуществляет не ГИБДД, а Российский союз автостраховщиков. По словам главного автоинспектор России, техосмотр автобусов планируется проводить дважды в год с применение системы ГЛОНАСС.

— Чтобы этих вопросов, касающихся недобросовестных товарищей, которые продают диагностические карты и интегрируют их в систему базы учета, получая на основании этого полис ОСАГО, не было. Это будет фактически исключено. Я надеюсь, что в ближайшее время увидим нас уже непосредственно в контроле за особо опасными категориями, — отметил генерал.