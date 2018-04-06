Subaru отказывается от механической коробки передач

Новый Subaru Forester, дебютировавший в конце марта, получил единственную модификацию с 2,5-литровым 185-сильным оппозитным мотором и бесступенчатой трансмиссией Lineatronic. Предполагалось, что японцы выпустят еще несколько версий, в том числе и с механической коробкой передач. Однако, судя по всему, в продаже кроссоверы на «ручке» так и не появятся.

Глава североамериканского подразделения Subaru Том Долл сообщил, что на Forester с «механикой» приходится лишь 3—5% всех продаж модели. И дело не только в том, что машины с вариатором покупают лучше. По мнению инженеров компании, CVT является наиболее подходящей трансмиссией для этой модели с точки зрения динамики.

Но и это не все. По словам Долла, с ручной коробкой хуже работает комплекс систем безопасности EyeSight. Правда, не совсем понятно, какая между ними связь и почему вариатор в этом случае предпочтительнее. Тем не менее, он отметил, что со временем «Субару» прекратит оснащать «механикой» все свои автомобили.

Эта новость могла бы напугать поклонников модели WRX, которая в скором времени сменит поколение. Можно ведь предположить, что раз японцы лишают «механики» Forester, то и седан начнут безальтернативно комплектовать вариатором. Но нет, Том Долл уверил, что четырехдверка следующей генерации ручную коробку не утратит.