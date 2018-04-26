В России стартовали продажи обновленного Subaru Outback

Обновленный Subaru Outback, продающийся за границей с лета 2017 года, наконец добрался и до российских дилеров. В нашей стране автомобиль предлагается в пяти комплектациях и двух модификациях — с 2,5-литровым двигателем мощностью 175 л. с. и 260-сильным мотором объемом 3,6 литра. Коробка передач — вариатор Lineartronic, привод — исключительно полный.

Интересно, что за рестайлинговый «Аутбэк» дилеры просят ровно столько же, сколько за предыдущую версию. То есть обзавестись машиной со 175-сильным двигателем можно, заплатив от 2 399 000 рублей, а автомобилем с более мощным агрегатом в 260 сил — от 3 299 900 целковых.

Список оснащения Outback расширился за счет комплекса EyeSight, состоящего из адаптивного круиз-контроля, системы автоматического торможения и мониторинга рядности движения. Кроме того, появились система контроля мертвых зон и усовершенствованный мультимедийный комплекс с 6,5- или 8-дюймовым экраном в зависимости от комплектации.