Citroёn Spacetourer и Peugeot Traveller прописались в России

Автомобили Citroёn Spacetourer и Peugeot Traveller, построенные на модульной платформе EMP2, продаются в нашей стране в двух модификациях: стандартной M (4959 мм) и удлиненной XL (5309 мм). В зависимости от версии в салоне машины могут с удобством разместиться семь или восемь пассажиров. Грузовой отсек обеих моделей вмещает в себя до 1384 литров багажа.

Братья Spacetourer и Traveller оснащаются 2,0-литровым дизельным двигателем в 150 л. с. Кроме того, локализованным машинам положен 95-сильный агрегат объемом 1,6 литра. В паре с базовым мотором трудится механическая коробка передач, а с более мощным — шестиступенчатый «автомат». Производитель уверяет, что авто расходуют не более 6,0 – 6,2 литра на 100 км/ч в смешанном цикле.

На сегодняшний день приобрести Citroёn Spacetourer и Peugeot Traveller можно лишь в комплектациях Feel/Active, однако с июня в продажу поступят более дорогие версии, получившие название Business Lounge (для SpaceTourer) и Business VIP (для Traveller). Уже в базовом исполнении машины располагают двухзонным климат-контролем, задними парктрониками, рулевым колесом, отделанным кожей, и аудиосистемой с восемью динамиками.