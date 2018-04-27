Топ-менеджер популярной китайской марки объявил АВТОВАЗ партнером

— Вы представили красивый внешне и нашпигованный внутри кроссовер с индексом Т5. Можем ли мы рассчитывать на его приезд в Россию?

— Теоретически да. Но пока об этом говорить слишком рано. Автомобиль в рамках нашей концепции должен продаваться на локальном рынке не меньше года. За это время мы анализируем его перспективы на других рынках. С Россией не все так просто — установка модулей ЭРА-ГЛОНАСС вызывает определенные трудности, сильно усугубляет ситуацию падение рубля по отношению к доллару.

Но у нас есть другие сюрпризы. Мы начинаем подготовку к прохождению российской сертификации кроссоверов DFM 580 и DFM AX4. После них мы планируем привезти DFM 560 и IX5. Это все «паркетники», их можно было увидеть на Пекинском моторшоу.

— Когда появится у нас большой кроссовер DFM 580?

— В сентябре. Кстати сказать, задержка выхода на российский рынок DFM 580 связана с тем, что этот семиместный кроссовер оказался крайне востребован в Китае. Ежемесячно он продается 20-тысячным тиражом. Раньше нам бы просто не хватило для вас машин! Сейчас увеличены объемы производства и уже получена европейская сертификация. К тому же, для России мы заказали улучшенную «антикоррозийку» и дополнительные опции.