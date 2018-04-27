Топ-менеджер популярной китайской марки объявил АВТОВАЗ партнером

Фото и видео: Вячеслав Василенко
Почему так стремительно развивается китайский автопром, на каких новинках из Поднебесной будут в скором времени ездить российские потребители и что из себя представляет LADA по мнению азиатов? На эти и другие вопросы портала «АвтоВзгляд» в эксклюзивном интервью отвечает глава Dongfeng Motor Rus Ван Пэн.
Вячеслав Василенко

Нельзя не признать, что китайцы делают большие и очевидные шаги вперед. Если несколько лет назад мы воспринимали машины из КНР исключительно, как низкосортные поделки на колесах, то сегодня они готовы составить конкуренцию изделиям грандов мировой автоиндустрии. Очередной тому пример — международный Пекинский автосалон-2018, изобилующий умопомрачительными новинками на любой вкус и кошелек.

В кулуарах выставки мы пообщались с топ-менеджером компании Dongfeng Motor, занимающей лидирующие позиции на местном и одновременно самом крупном авторынке мира. Неужели еще чуть-чуть, и в России китайские автомобили будут продаваться теми же тиражами, что и у себя на родине?

— Вы представили красивый внешне и нашпигованный внутри кроссовер с индексом Т5. Можем ли мы рассчитывать на его приезд в Россию?

— Теоретически да. Но пока об этом говорить слишком рано. Автомобиль в рамках нашей концепции должен продаваться на локальном рынке не меньше года. За это время мы анализируем его перспективы на других рынках. С Россией не все так просто — установка модулей ЭРА-ГЛОНАСС вызывает определенные трудности, сильно усугубляет ситуацию падение рубля по отношению к доллару.

Но у нас есть другие сюрпризы. Мы начинаем подготовку к прохождению российской сертификации кроссоверов DFM 580 и DFM AX4. После них мы планируем привезти DFM 560 и IX5. Это все «паркетники», их можно было увидеть на Пекинском моторшоу.

— Когда появится у нас большой кроссовер DFM 580?

— В сентябре. Кстати сказать, задержка выхода на российский рынок DFM 580 связана с тем, что этот семиместный кроссовер оказался крайне востребован в Китае. Ежемесячно он продается 20-тысячным тиражом. Раньше нам бы просто не хватило для вас машин! Сейчас увеличены объемы производства и уже получена европейская сертификация. К тому же, для России мы заказали улучшенную «антикоррозийку» и дополнительные опции.

— А по поводу АХ4 что можете сказать? Когда нам его ждать?

— Если все успеем подготовить к запуску, то в конце года. Но все же больше склоняюсь к мысли, что компактный кроссовер DFM AX7 поступит в продажу в первом квартале будущего года.

— Почему вы называете свои машины то буквами, то цифрами, то буквами вместе с цифрами? Нельзя привести все к единому знаменателю?

— Дело в том, что у нас несколько заводов, и у каждого из них собственные обозначения. Если вы заметили, то рядышком с шильдиками красуются иероглифы. Это, собственно, и есть названия. Просто вы не понимаете, что они значат и как читаются. Для зарубежных рынков оставляем заводские индексы. Тем более, что их знают. Уже знают.

Я вам больше скажу: мы снова делаем ребрендинг, переходя от DFM к Dongfeng. Если раньше мы отказались от вроде бы сложного китайского названия и поменяли его на приятную для европейского уха и глаза аббревиатуру, то сегодня мы вновь возврщаемся к прежнему имени. В мире, как я уже сказал, нас знают. И знают именно как Dongfeng.

— Как вы оцениваете перспективы автомобилей LADA на мировом рынке? И как вообще относитесь к АВТОВАЗу, массово отбирающему у вас клиентов в России?

— После слияния АВТОВАЗа с Renault-Nissan, волжский автозавод стал нашим партнером. В Китае мы с франко-японским альянсом работаем по схеме 50 на 50. У Dongfeng с этими марками, как и с целым рядом других, совместные предприятия. Я считаю, что бренду LADA нужно выходить на китайский рынок. Эти машины тут без обсуждения будут покупать. В Поднебесной практически любой производитель продает не менее 300 000 автомобилей в год, а уж АВТОВАЗу здесь вообще понадобится собственный завод. Главное — желание и правильная стратегия.

— Довольны ли вы объемом продаж автомобилей DFM в России?

— Нет, не доволен. Мы потеряли много времени с выводом на ваш рынок новинок из-за необходимости установки в авто пресловутой системы ЭРА-ГЛОНАСС. Сильно подкосило продажи и отсутствие поддержки китайского автопрома со стороны российского правительства. Ни в каких государственных стимулирующих программах марки из КНР не участвовали. Плюс кризис. Все это мы достойно выдержали, самое время — наверстывать упущенное.

— На какие объемы продаж планируете выйти до конца года?

— Если 3000 машин продадим в России до нового года, то будет очень хорошо.

— Насколько сильно Dongfeng может оказывать влияние на альянс PSA Peugeot-Citroeёn? Ведь в ваших руках довольно крупный пакет акций.

— Речь идет о разных брендах и подразделениях. Управленческая система построена таким образом, что прямого влияния со стороны одной марки на бизнес другой в настоящий момент нет. Но если двумя корпорациями будет выбрана какая-то единая стратегия, то тогда появится рабочая группа продвиженцев, подпишется куча договоров и документов. Пока такого не стоит даже на обсуждении.

— То есть Opel, купленный PSA, с вашей помощью в Россию не вернется?

— Я не умею предсказывать будущее.

— А кого из китайских брендов вы можете назвать действительно успешным с точки зрения качества сборки, дизайна и технических решений?

— Никого.

— А как же Lifan — бренд №1 в России из всех представленных здесь китайских марок? Как вы к нему относитесь?

Никак не отношусь. Хотя, конечно, они молодцы — столько лет выживать в столь сложных условиях на российском рынке сможет далеко не каждый.

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8 мая 2018
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