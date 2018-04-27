Топ-менеджер популярной китайской марки объявил АВТОВАЗ партнером

Нельзя не признать, что китайцы делают большие и очевидные шаги вперед. Если несколько лет назад мы воспринимали машины из КНР исключительно, как низкосортные поделки на колесах, то сегодня они готовы составить конкуренцию изделиям грандов мировой автоиндустрии. Очередной тому пример — международный Пекинский автосалон-2018, изобилующий умопомрачительными новинками на любой вкус и кошелек.
В кулуарах выставки мы пообщались с топ-менеджером компании Dongfeng Motor, занимающей лидирующие позиции на местном и одновременно самом крупном авторынке мира. Неужели еще чуть-чуть, и в России китайские автомобили будут продаваться теми же тиражами, что и у себя на родине?