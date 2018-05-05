Как высота водительского кресла влияет на безопасное вождение

От того, насколько правильно отрегулирована высота сиденья зависит, какой у водителя будет угол дорожного обзора. При слишком низком положении можно почувствовать себя как в танке со смотровой щелью, и ездить в таком положении недопустимо. Но высоко сидеть — тоже не всегда комфортно, потому что посадка за рулем зависит не только от роста, комплекции, длины рук и ног человека, но и от конструкции автомобиля — диапазона регулировок кресла, расположения рулевой колонки, педалей и торпедо.

Например, место рулевого в кроссоверах, внедорожниках, минивенах и микроавтобусах можно сравнить с капитанским мостиком: высоко сидишь — далеко глядишь. А водительская посадка в спортивных приземистых седанах и хетчбэках — почти всегда полулежачая. Пожалуй, единственное и весьма ощутимое преимущество «капитанского мостика» — улучшенная обзорность. Именно по этой причине многие начинающие водители стараются поднимать кресло как можно выше.

В любом случае регулируя высоту сиденья, необходимо добиться оптимальной панорамы дороги и при этом сохранить возможность без затруднений считывать информацию с панели приборов и всех других носителей той или иной информации, предусмотренных автопроизводителем.