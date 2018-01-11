Зачем «автомату» нейтральный режим

Когда рукоятка «автомата» с классическим гидротрансформатором находится в положении Neutral, связь между мотором и коробкой отсутствует, поэтому в отличие о режима Parking автомобиль может свободно двигаться. Если на «механике» езда с горки на «нейтралке» безопасна и даже экономит топливо, то для «автомата» такой свободный ход чреват проблемами.
Переключение из режима Neutral в Drive на полном ходу во время затяжного спуска ведет к перегреву АКП. На скорости свыше 90 километров в час такая манипуляция с автоматической трансмиссией может убить ее наповал. Да и много топлива движение в «нейтрали» не сэкономит. Так что не стоит при спуске накатом выходить из положения Drive, потому что в этом режиме коробка сама выберет высшую из разрешенных передач и обеспечит минимальное торможение двигателем.