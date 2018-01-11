Зачем «автомату» нейтральный режим

При случайном переключении на «нейтралку» во время движения ни в коем случае не нажимайте сразу на акселератор, иначе за ремонт коробки придется выложить круглую сумму. Напротив — прежде, чем вернуть селектор в нужное положение, следует сбросить газ и дождаться снижения оборотов двигателя до режима холостого хода. Не рекомендуется переводить рычаг в положение N и при кратковременных остановках, например, в пробке или у светофора, так как лишние переключения уменьшают ресурс работы коробки. Тем более, что исправный «автомат» с незасоренным фильтром рабочей жидкости в положении D никакой нагрузки не испытывает и перегреваться не будет.

Если уж, стоя в пробке, вы устали держать ногу на педали тормоза, лучше перевести селектор в режим паркинга.. В этом случает колеса будут заблокированы, машина никуда не укатится и можно не задействовать ручной тормоз, что придется сделать на нейтралке. К тому же, переключая селектор из положения Neutral в Drive не следует торопиться сразу газовать. Необходимо дождаться характерного толчка, который засвидетельствует, что АКПП выбрала передачу.

Нейтральный режим «автомата» предназначен только для буксировки автомобиля. При этом очень важно придерживаться ограничений по дальности и скорости в соответствии с инструкциями к определенной модели. Обычно это 40 км/ч. Перед буксировкой лучше проверить уровень трансмиссионного масла и при необходимости долить его до верхней отметки, чтобы в полной мере обеспечить смазку деталей во время движения. Если машине с «автоматом» требуется буксировка на дальнее расстояние, лучше воспользоваться эвакуатором.