Зачем «автомату» нейтральный режим

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С использованием «нейтралки» в механической коробке все более-менее понятно. Тем же, у кого машина вооружена «автоматом», лучше вообще забыть о букве N на селекторе трансмиссии, и никогда не пользоваться этим загадочным режимом. Но для чего он тогда в принципе существует?
Иван Флягин

Когда рукоятка «автомата» с классическим гидротрансформатором находится в положении Neutral, связь между мотором и коробкой отсутствует, поэтому в отличие о режима Parking автомобиль может свободно двигаться. Если на «механике» езда с горки на «нейтралке» безопасна и даже экономит топливо, то для «автомата» такой свободный ход чреват проблемами.

Переключение из режима Neutral в Drive на полном ходу во время затяжного спуска ведет к перегреву АКП. На скорости свыше 90 километров в час такая манипуляция с автоматической трансмиссией может убить ее наповал. Да и много топлива движение в «нейтрали» не сэкономит. Так что не стоит при спуске накатом выходить из положения Drive, потому что в этом режиме коробка сама выберет высшую из разрешенных передач и обеспечит минимальное торможение двигателем.

При случайном переключении на «нейтралку» во время движения ни в коем случае не нажимайте сразу на акселератор, иначе за ремонт коробки придется выложить круглую сумму. Напротив — прежде, чем вернуть селектор в нужное положение, следует сбросить газ и дождаться снижения оборотов двигателя до режима холостого хода. Не рекомендуется переводить рычаг в положение N и при кратковременных остановках, например, в пробке или у светофора, так как лишние переключения уменьшают ресурс работы коробки. Тем более, что исправный «автомат» с незасоренным фильтром рабочей жидкости в положении D никакой нагрузки не испытывает и перегреваться не будет.

Если уж, стоя в пробке, вы устали держать ногу на педали тормоза, лучше перевести селектор в режим паркинга.. В этом случает колеса будут заблокированы, машина никуда не укатится и можно не задействовать ручной тормоз, что придется сделать на нейтралке. К тому же, переключая селектор из положения Neutral в Drive не следует торопиться сразу газовать. Необходимо дождаться характерного толчка, который засвидетельствует, что АКПП выбрала передачу.

Нейтральный режим «автомата» предназначен только для буксировки автомобиля. При этом очень важно придерживаться ограничений по дальности и скорости в соответствии с инструкциями к определенной модели. Обычно это 40 км/ч. Перед буксировкой лучше проверить уровень трансмиссионного масла и при необходимости долить его до верхней отметки, чтобы в полной мере обеспечить смазку деталей во время движения. Если машине с «автоматом» требуется буксировка на дальнее расстояние, лучше воспользоваться эвакуатором.

двигатель, технология, ремонт, техническое обслуживание, пробки, дорога
11 января 2018
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