Ford Focus против Hyundai Elantra: для тех, кто не завидует

Забросайте меня тухлыми помидорами или недоеденными пасхальными яйцами, но бьюсь об заклад, что вы определенно из тех, кто завидует водителям седанов С-класса. Почему? Выдохните, примите успокоительное, и я вам объясню.
Кто в нашей стране выбирает автомобили сегмента «С»? Правильно: те, кому удалось таки преодолеть ценовую планку В-класса и, продав душу дьяволу за вкусный кредит, пересесть на тачку повзрослее. Естественно, ведь человек — существо, постоянно стремящееся к чему-то лучшему. И с каждым новым витком своей эволюции он рано или поздно начинает мечтать о следующем.
Поэтому, раскатывая на «бюджетнике», купленном несколько лет назад на собранные вместе с женой и тещей деньги, вы украдкой засматриваетесь на счастливчиков, пилотирующих машинки рангом повыше. Вроде проверенного годами Ford Focus или прикинувшейся новыми шмотками Hyundai Elantra. Допустим, вот он — час «икс»: так кого же из этой сладкой парочки выбрать?
ЭКСТЕРЬЕР
Американский седан в третьей генерации, конечно, чуточку устал, хотя и не лишился современного стиля в облике. Его «пасть» радиаторной решетки и агрессивного вида фары по-прежнему актуальны. Если бы их не любил потребитель, то Ford Focus четвертой генерации, который уже с фанфарами выкатили европейцам, не унаследовал от предшественника ни оптику, ни «гриль». Автомобиль органично смотрится со всех сторон. Пожалуй, лишь фонарям не мешало бы добавить светодиодов, а в остальном — все, как надо.
Безусловно, Hyundai Elantra врезается в глаза огромной — под стать Audi — радиаторной решеткой, явно придавшей внешнему виду авто солидности. Однако понравится корейский «копипаст», как и в случае с фордовской интерпретацией морды Aston Martin, далеко не всем.
Зато у «Элантры» имеются диоды в задней оптике и более плавными кажутся линии боковых панелей кузова. Иными словами, «Фокус» выглядит более динамично, а конкурент из Кореи — элегантно. Это как выбирать между стаутом и элем — кому, что больше по душе.
Американцы традиционно вытащили на «приборку» все самое важное, то есть все вообще. Но главное, как они грамотно разместили это богатство на щитке — показатели легко читаются и интуитивно понятны. А вот массивная передняя панель с выступающими углами порой вынуждает и ругнуться, ибо при посадке в Ford Focus можно легко приложится об них коленной чашечкой.
В плане расположения органов управления и удобства водительского места корейский седан демонстрирует преемственность лучших традиций немецкого автопрома. Вот только в отличие от «Фокуса» пластик в «Элантре» гораздо хуже. Чего нельзя сказать о креслах, обнимающих так же сладко, как жена до свадьбы. У «Форда» сиденья жесткие, хотя и не такие, как секс с любовницей после пары лет в браке.
А вот мультимедиа в Focus — просто сказка! Мало того, что она управляется голосом, так еще и неплохо дружит с интернетом. «Кореец» имеет дисплей меньшей диагонали и с худшей графикой.
Зато с обзорностью у Hyundai все прекрасно — боковые зеркала тут не такие компактные, как у американского соперника. Больше места и в салоне: правда, если ногам и плечам пассажиров заднего ряда в Elantra будет комфортно, то пространства над головами окажется недостаточно. В «Фокусе» все с точностью наоборот.
В выигрышное положение седан из Страны утренней свежести ставит багажный отсек объемом 458 л. Тогда как в грузовое отделение «американца» входит 421 л.
У обеих машин найдется по паре 12-вольтовых розеток и обогрев рулевого колеса. В «Элантре» в довесок к греющимся передним креслам идут и задние — обитателям галерки Ford придется согреваться друг о друга. Быть может, это наоборот — плюс?
По ходовым качествам бесспорную победу одерживает cедан из США. Руль в нем такой же острый, как первая любовь, а подвеска по своей упругости ничем не уступает бюсту Анны Семенович. Да и в повороты Focus входит без всяких фокусов, в то время, как Elantra то и дело сползает с траектории при резком маневрировании.
«Баранка» в Hyundai отличается чрезмерной легкостью, а ходовая — валкостью. Впрочем, это обычная история для всего корейского автопрома. И говорить нечего — «американец» своей независимой задней подвеской попросту кладет на лопатки «азиата» с его балкой.
Претензий к цепкости тормозов «Элантры» никаких, но срабатывают они при усиленном нажатии на педаль. В «Форде» механизмы реагируют на команды водителя мгновенно, и я бы даже сказал, несколько агрессивно.
Впрочем, Ford Focus весь пронизан дерзостью и азартом. Это без преувеличения тачка для задорного вождения. Двигатель о 150 «жеребцах» превращает седан в подобие ракеты — не в последнюю очередь благодаря слаженной работе с шестидиапазонным гидромеханическим «автоматом».
С мотором аналогичной мощности Hyundai Elantra тоже не промах, хотя шестискоростная автоматическая коробка иногда и «путается» в передачах. В помощь — спортивный режим.
Как вы уже поняли, для пылкой и забористой езды без обсуждения следует отдать свой выбор в пользу «Фокуса». Если активные покатушки не для вас, то «Элантра» — отличный вариант. Пусть она и слегка расхлябанная, будто студентка после ночного клуба, но зато больше по объему багажника и внутреннему пространству.
Что касается цен, то с «автоматом» и топовым мотором Hyundai попросит за свой седан не меньше 1 210 000 рублей. Фордовцы за авто в схожей комплектации и аналогичными мощностными характеристиками возьмут как минимум на 26 000 рублей больше. Разница незначительная, но вот, что выбрать — эль или стаут — решать вам. Главное — не завидовать.