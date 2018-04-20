Ford Focus против Hyundai Elantra: для тех, кто не завидует

ЭКСТЕРЬЕР

Американский седан в третьей генерации, конечно, чуточку устал, хотя и не лишился современного стиля в облике. Его «пасть» радиаторной решетки и агрессивного вида фары по-прежнему актуальны. Если бы их не любил потребитель, то Ford Focus четвертой генерации, который уже с фанфарами выкатили европейцам, не унаследовал от предшественника ни оптику, ни «гриль». Автомобиль органично смотрится со всех сторон. Пожалуй, лишь фонарям не мешало бы добавить светодиодов, а в остальном — все, как надо.

Безусловно, Hyundai Elantra врезается в глаза огромной — под стать Audi — радиаторной решеткой, явно придавшей внешнему виду авто солидности. Однако понравится корейский «копипаст», как и в случае с фордовской интерпретацией морды Aston Martin, далеко не всем.

Зато у «Элантры» имеются диоды в задней оптике и более плавными кажутся линии боковых панелей кузова. Иными словами, «Фокус» выглядит более динамично, а конкурент из Кореи — элегантно. Это как выбирать между стаутом и элем — кому, что больше по душе.