Новую российскую марку Aurus возглавит бывший топ-менеджер Daimler

Выходец из Германии Франц Герхард Хильгерт работает в нашей стране уже на протяжении двадцати лет — еще с тех самых пор, когда концерн Daimler носил название Daimler-Benz. С 1998 по 2006 год он возглавлял российский офис «Даймлер Крайслер Автомотив» и параллельно занимал пост президента Daimler в России и СНГ.

В 2007-м Хильгерта переманили в ПАО «Соллерс». В российской компании в разное время он являлся руководителем подразделения розничных продаж, отдела по развитию бизнеса, а также главой «Соллерс-Исузу». С 2016 года и по сей день входит в состав совета директоров.

Теперь Франц Герхард Хильгерт — управляющий директор нового бренда Aurus, который находится под покровительством ПАО «Соллерс». Под маркой «Аурус» научный центр «НАМИ» будет выпускать автомобили на Единой модульной платформе — иначе говоря, машины проекта «Кортеж».

В модельный ряд Aurus войдут лимузин, седан, минивэн и внедорожник. Кстати, лимузин мы уже видели — его мельком показали во время инаугурации президента Владимира Путина 7 мая. Официальная же премьера автомобилей для первых лиц государства состоится на Московском автосалоне в конце августа.