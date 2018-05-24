Honda построила пикап на базе Civic Type R

В основу пикапа, получившего название Project P, легла предсерийная версия хот-хетча Civic Type R. Специалисты Honda лишь немного подкорректировали конструкцию кузова — они «срезали» заднюю часть и соорудили грузовую платформу.

В движение спортивный грузовичок, как и Civic Type R, приводится двухлитровым турбомотором мощностью 320 л. с. и максимальным крутящим моментом 400 Нм. До первой сотни этот двигатель, агрегатированный с шестиступенчатой «механикой», разгоняет авто за 5,7 секунды.

Список оборудования Project P соответствует комплектации «горячей» пятидверки. Пикап в том числе оснащен и системой выбора режима движения (комфорт, спорт или трек), позволяющей корректировать настройки рулевого управления и подвески в зависимости от дорожных условий.

Запускать Project P в серию японцы, конечно, пока не планируют. А ведь было бы здорово — такой грузовичок, одновременно стильный, динамичный и практичный, наверняка пришелся бы по нраву автомобилистам. И особенно молодым.