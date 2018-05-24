ПДД, о которых забываешь сразу после экзамена в ГАИ

Когда выпускник института находит свою первую работу, то практически всегда слышит: «Забудь все, чему учили». Любопытно, но это можно сказать и выпускнику автошколы, впервые выезжающему на дорогу без инструктора. Ведь некоторые Правила дорожного движения, которые важно неукоснительно соблюдать, сдавая экзамен в ГИБДД, оказываются совсем не нужны в реальной жизни. Портал «АвтоВзгляд» вспомнил ПДД, которые соблюдаются только на учебной площадке.
Марина Ведяшкина

Когда ты за рулем учебного авто, а на пассажирском сидит инспектор, важно поворачивать направо, занимая крайнее правое положение и в полосе, из которой ты выезжаешь, и в полосе, в которую въезжаешь. Нужно безопасно, но при этом максимально прижаться к бордюру, а затем уже перестроиться в левую полосу. Причем прижиматься надо даже если в этой правой полосе стоит машина. Конечно, при условии, что учебная машина помещается на оставшемся пространстве.

Кандидату в водители необходимо аккуратно перестроиться за стоящей машиной на таком расстоянии, чтобы потом можно было выехать в левую полосу, пропустив всех, кто сразу поехал в левый ряд. В реальности же, если в правом ряду довольно близко к повороту стоит машина, никто не будет поворачивать прямо за нее, а потом перестраиваться. Все сразу поедут в левую полосу, чтобы избежать ненужных телодвижений.

Забытый поворотник

Сдающий экзамены в ГИБДД, выруливая задним ходом из условного двора на условную дорогу, обозначает будущий маневр поворотником. Иначе — три штрафных балла. В жизни такое увидишь крайне редко. Потому что очевидно, что водитель, выползающий на дорогу задним ходом, будет выворачивать хвост автомобиля направо, а уж никак не налево, выезжая задом на «встречку». При этом мало кого смущает, что за невключенный при таком маневре поворотник полагается штраф в 500 рублей. Но по ст. 12.14 КоАП РФ практически никого и не наказывают.

Объезжаем препятствие

Еще одна ситуация, в которой после экзамена мы никогда не включаем поворотник, это частичное перестроение через пунктирную, да в общем-то и сплошную линии разметки при объезде препятствия. Когда два левых колеса машины выезжают на встречную полосу двухполосной дороги, вряд ли кто-то решит сообщать об этом поворотником. Это, скорее, введет других водителей в заблуждение, чем поможет понять, что вы собираетесь делать.

Дорожная вежливость

Вам нужно повернуть налево. Водитель на «встречке» мигнул фарами: «Проезжай!». Инструкторы строго-настрого запрещают поддаваться соблазну и пользоваться такой возможностью на экзамене. По Правилам вы должны уступить ему дорогу. К тому же известны случаи, когда кандидат в водители долго трогался, а водитель встречного авто думал, что ученик не поедет, и тоже начинал движение. И встречались они в одной точке. В той, где заканчивался экзамен. А в жизни вы поблагодарите доброго водителя и воспользуетесь его дружелюбием.

Стой, пешеход идет!

На экзамене самые строгие инспекторы требуют, чтобы водитель ждал, пока пешеход не просто пройдет перед машиной, а обеими ногами ступит на тротуар на противоположной стороне дороги. И кандидату приходится ждать. На всякий случай. Потому что при желании инспектор может придраться и заявить, что вы не пропустили пешехода, продлив тем самым и ваше пешее путешествие.

Фото avtovzglyad.ru

В реальности же мало кто ждет, пока пешеход пересечет все шесть полос движения. Да и Правила этого на самом деле не требуют. В ПДД написано, что водитель обязан уступить дорогу пешеходу. И в тех же правилах поясняется, что требование «уступить дорогу» означает обязательную остановку только, если пешеходу придется снизить скорость или обходить машину.

Кстати, если продолжать пешеходную тему, стоить вспомнить и тот пункт Правил, согласно которому, выбирая место для разворота, необходимо убедиться, что авто уместится в границы перекрестка, не задев «зебру». И совершенно неважно, есть ли там в этот момент люди. При развороте же в «боевых» условиях мало кто переживает, что на несколько сантиметров заедет на переход.

Молчать или бибикать?

В ПДД четко прописано, что звуковые сигналы можно подавать только для предотвращения ДТП. Но водитель с «правами» в отличие от кандидата, скорее всего, выскажет свое «би-би» тому, кто резко перестроился перед ним. На экзамене же нужно просто успеть среагировать и притормозить.

встречная полоса, автошколы, экзамены в ГАИ, ПДД, пешеходы, КоАП
24 мая 2018
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