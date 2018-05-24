ПДД, о которых забываешь сразу после экзамена в ГАИ

Когда ты за рулем учебного авто, а на пассажирском сидит инспектор, важно поворачивать направо, занимая крайнее правое положение и в полосе, из которой ты выезжаешь, и в полосе, в которую въезжаешь. Нужно безопасно, но при этом максимально прижаться к бордюру, а затем уже перестроиться в левую полосу. Причем прижиматься надо даже если в этой правой полосе стоит машина. Конечно, при условии, что учебная машина помещается на оставшемся пространстве.

Кандидату в водители необходимо аккуратно перестроиться за стоящей машиной на таком расстоянии, чтобы потом можно было выехать в левую полосу, пропустив всех, кто сразу поехал в левый ряд. В реальности же, если в правом ряду довольно близко к повороту стоит машина, никто не будет поворачивать прямо за нее, а потом перестраиваться. Все сразу поедут в левую полосу, чтобы избежать ненужных телодвижений.

Забытый поворотник

Сдающий экзамены в ГИБДД, выруливая задним ходом из условного двора на условную дорогу, обозначает будущий маневр поворотником. Иначе — три штрафных балла. В жизни такое увидишь крайне редко. Потому что очевидно, что водитель, выползающий на дорогу задним ходом, будет выворачивать хвост автомобиля направо, а уж никак не налево, выезжая задом на «встречку». При этом мало кого смущает, что за невключенный при таком маневре поворотник полагается штраф в 500 рублей. Но по ст. 12.14 КоАП РФ практически никого и не наказывают.