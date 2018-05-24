Срочно в сервис: 97% столичных машин нуждаются в ремонте

Ни для кого не секрет, что автомобиль, нуждающийся в техническом обслуживании, представляет собой огромную опасность на дороге. Однако, как оказалось, далеко не все автовладельцы следят за состоянием своей машины. К примеру, в Москве доля «здоровых» транспортных средств достигает лишь 3%.
В столице прошла ежегодная акция «День здорового автомобиля», инициированная компанией «Русский АвтоМотоКлуб» (РАМК) — службой эвакуации и помощи на дорогах. В мероприятии приняли участие свыше 200 автомобилистов. Механики совершенно бесплатно для владельцев проводили поверхностный технический осмотр машин и компьютерную диагностику.
По результатам акции специалисты пришли к неутешительным выводам: лишь 3% автомобилей, прошедших проверку, не нуждаются в ремонте. Состояние еще 87% машин оценивается как хорошее или удовлетворительное. А эксплуатация остальных 10% запрещена ПДД. Наиболее распространенными проблемами являются недостаточный уровень масла двигателя и прочих технических жидкостей, износ шин и тормозных колодок.
Любопытно, что водители женского пола, согласно статистике РАМКа, по большей части приезжали на диагностику с минимальным уровнем моторного масла. (дамы неохотно заглядывают под капот). А вот резина и колодки на автомобилях, принадлежащих дамам, в основном были в полном порядке — сказывается манера езды. У мужчин все ровно наоборот — регулярно проверяя состояние смазки двигателя, они напрочь забывают про тормозные механизмы и покрышки, хотя в большинстве своем ездят довольно агрессивно.
– Автовладельцы перестали в конкретные сроки и по истечении определенного пробега досконально проверять состояние своего транспортного средства, что и проводит к такой печальной статистике. Большинство опрошенных признались, что после окончания гарантийного срока вообще ни разу не заезжали на полное сервисное обслуживание или технический осмотр, — отметил заместитель генерального директора «Русского АвтоМотоКлуба» Андрей Барсуков.