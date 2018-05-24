Срочно в сервис: 97% столичных машин нуждаются в ремонте

В столице прошла ежегодная акция «День здорового автомобиля», инициированная компанией «Русский АвтоМотоКлуб» (РАМК) — службой эвакуации и помощи на дорогах. В мероприятии приняли участие свыше 200 автомобилистов. Механики совершенно бесплатно для владельцев проводили поверхностный технический осмотр машин и компьютерную диагностику.

По результатам акции специалисты пришли к неутешительным выводам: лишь 3% автомобилей, прошедших проверку, не нуждаются в ремонте. Состояние еще 87% машин оценивается как хорошее или удовлетворительное. А эксплуатация остальных 10% запрещена ПДД. Наиболее распространенными проблемами являются недостаточный уровень масла двигателя и прочих технических жидкостей, износ шин и тормозных колодок.