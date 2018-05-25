BMW расширит модельный ряд производимых в России автомобилей

Баварцы задумались о строительстве собственного завода полного цикла в России еще в 2012 году. Однако окончательное решение по этому вопросу в компании приняли лишь в начале года нынешнего. Выбирая место для предприятия, представители BMW рассматривали площадки в Калининградской, Московской, Калужской и Ленинградской областях. В итоге остановились на бывшем Кенигсберге.

Согласно условиям соглашения, власти региона предоставят автостроителю земельный участок с инфраструктурой и коммуникациями. Вероятнее всего, завод BMW возведут в индустриальном парке Храброво. Интересно, что в России баварцы планируют производить машины не только для местного авторынка, но и на экспорт — на это, не вдаваясь в подробности, намекнул губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

– Могу сказать, что с точки зрения наполнения, например, обязательств BMW, там появились в том числе модели автомобилей, которые пока не производятся — то есть полностью новые модели вообще для международного рынка. И компания готова брать на себя обязательства, в том числе с точки зрения экспорта с учетом всех соглашений о свободной торговле, которые есть у России, — приводит слова Алиханова агентство ТАСС.

Добавим, что на сегодняшний день автомобили BMW, ориентированные на российский рынок, выпускаются на калининградском заводе «Автотор». Там собираются 3-я, 5-я и 7-я серии, а также кроссоверы X1, X3, X4, X5 и X6.