Tesla Roadster уже в России: объявлены цены и открыт прием заказов

В конце минувшего года компания Tesla явила миру второе поколение самого динамичного автомобиля за всю историю марки — модели Roadster. «Снаряд» вооружили тремя могучими электромоторами, способными разогнать машину до первой сотни всего за 1,9 секунды. Технические характеристики агрегата глава марки Илон Маск раскрывать не стал, отметив лишь, что максимальный крутящий момент достигает 10 000 Нм.
Спустя полгода американский автостроитель приступил к приему заказов на новинку. Обзавестись шустрым электрокаром могут и россияне.
Как порталу «АвтоВзгляд» сообщил дистрибьютор, за новую Tesla Roadster покупателю придется выложить 250 000 евро, что по текущему курсу эквивалентно примерно 18 млн. рублей. Но и это еще не все.