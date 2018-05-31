Tesla Roadster уже в России: объявлены цены и открыт прием заказов

Фото: Tesla
Компания Tesla Moscow Club открыла стол заказов на новую Tesla Roadster. Любопытно, что реализацией в России самого быстрого электрокара на планете занялся еще и продавец мобильных телефонов «Связной». Портал «АвтоВзгляд» оформил первую в нашей стране заявку на «горячую» новинку.
Виктория Базылева

В конце минувшего года компания Tesla явила миру второе поколение самого динамичного автомобиля за всю историю марки — модели Roadster. «Снаряд» вооружили тремя могучими электромоторами, способными разогнать машину до первой сотни всего за 1,9 секунды. Технические характеристики агрегата глава марки Илон Маск раскрывать не стал, отметив лишь, что максимальный крутящий момент достигает 10 000 Нм.

Спустя полгода американский автостроитель приступил к приему заказов на новинку. Обзавестись шустрым электрокаром могут и россияне.

Как порталу «АвтоВзгляд» сообщил дистрибьютор, за новую Tesla Roadster покупателю придется выложить 250 000 евро, что по текущему курсу эквивалентно примерно 18 млн. рублей. Но и это еще не все.

Российским потребителям новинка обойдется в полтора раза дороже — всему виной таможенная пошлина. На сегодняшний день точно неизвестно, сколько выудит из кошелька клиента пограничный сбор, но вполне вероятно, что не меньше половины стоимости авто.

В итоге Tesla Roadster встанет покупателю как минимум в 27 млн. рублей. И хотя первые машины сойдут с конвейера не раньше 2020 года, внести 3,6 млн. целковых необходимо уже сейчас.

Интересно, что уверовавшие в себя представители Tesla — то ли российские, то ли американские — попросят клиентов доплатить оставшуюся сумму не по факту передачи «живого» автомобиля, а как только заказанный экземпляр встанет на конвейер.

Фактически автостроитель страхует собственные риски деньгами потребителей, пуская их в оборот так же эффективно, как пыль в глаза этим самым потребителям. Заметим, что по 100-процентной предоплате за автомобиль в настоящее время не работает ни один уважающий себя производитель.

Остается лишь добавить, что согласно очередным волшебно-амбициозным планам Илона Маска, производство Tesla Roadster начнется в 2020 году. До своих владельцев первые авто доедут лишь в начале 2021-го. Эти же сроки порталу «АвтоВзгляд» назвали и в Tesla Moscow Club.

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31 мая 2018
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