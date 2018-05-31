Tesla Roadster уже в России: объявлены цены и открыт прием заказов

Российским потребителям новинка обойдется в полтора раза дороже — всему виной таможенная пошлина. На сегодняшний день точно неизвестно, сколько выудит из кошелька клиента пограничный сбор, но вполне вероятно, что не меньше половины стоимости авто.

В итоге Tesla Roadster встанет покупателю как минимум в 27 млн. рублей. И хотя первые машины сойдут с конвейера не раньше 2020 года, внести 3,6 млн. целковых необходимо уже сейчас.

Интересно, что уверовавшие в себя представители Tesla — то ли российские, то ли американские — попросят клиентов доплатить оставшуюся сумму не по факту передачи «живого» автомобиля, а как только заказанный экземпляр встанет на конвейер.

Фактически автостроитель страхует собственные риски деньгами потребителей, пуская их в оборот так же эффективно, как пыль в глаза этим самым потребителям. Заметим, что по 100-процентной предоплате за автомобиль в настоящее время не работает ни один уважающий себя производитель.

Остается лишь добавить, что согласно очередным волшебно-амбициозным планам Илона Маска, производство Tesla Roadster начнется в 2020 году. До своих владельцев первые авто доедут лишь в начале 2021-го. Эти же сроки порталу «АвтоВзгляд» назвали и в Tesla Moscow Club.