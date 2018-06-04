В России стартуют продажи «внедорожного» седана LADA Vesta Cross

Поначалу LADA Vesta Cross будет продаваться в единственной комплектации Luxe. Автомобиль в топовом исполнении порадует покупателя четырьмя подушками безопасности, климат-контролем, охлаждаемым перчаточным ящиком, круиз-контролем с функцией ограничения скорости и мультимедийным комплексом с поддержкой USB и Bluetooth. Чуть позже ассортимент комплектаций расширят — появятся и более бюджетные версии.

В качестве опции можно приобрести один из двух пакетов: Multimedia или Prestige. Первый подразумевает камеру заднего вида и информационно-развлекательный комплекс с сенсорным дисплеем и навигацией. Второму, помимо этих систем, положены обогрев заднего дивана, USB-порт в центральном подлокотнике для подзарядки гаджетов и подсветка салона.

Как и другие «Весты», Cross оснащается — на выбор потребителя — 1,6-литровым мотором в 106 л. с. или более мощным 122-сильным двигателем объемом 1,8 литра. В качестве коробки передач выступает пятиступенчатая «механика» и пятидиапазонный «робот». Привод же, разумеется, исключительно передний.

Кстати сказать, в настоящее время обозреватель портала «АвтоВзгляд» испытывает многообещающую тольяттинскую новинку в рамках премьерного тест-драйва. И со дня на день мы расскажем вам о том, на что она способна.