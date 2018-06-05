Объявлена дата мировой премьеры нового Peugeot 508 SW

Сменивший поколение Peugeot 508 превратился из седана в лифтбэк. Модель второй генерации в этом исполнении французы презентовали минувшей весной на Женевском автосалоне. Пришла пора представить публике и одноименный универсал. По предварительным данным, модификация SW дебютирует на моторшоу в Париже 4 октября.

Говорить об экстерьере новинки смысла, в общем-то, нет. Облик универсала оформят в том же стиле, что и внешний вид лифтбэка — различия минимальны. То же можно сказать о двигателях. Новый 508 SW обзаведется теми же силовыми агрегатам, что положены его собрату.

Речь идет о бензиновом 1,6-литровом моторе, доступном в двух степенях форсировки (180 и 225 л. с.), а также двух 1,5- и 2,0-литровых «дизелях» мощностью 130, 160 и 180 «лошадей». С базовым 130-сильным двигателем будет трудится шестиступенчатая механическая коробка передач. А вот остальным агрегатам положен восьмиступенчатый «автомат».

Как портал «АвтоВзгляд» уже писал ранее, новый Peugeot 508 — имеется в виду лифтбэк — приедет в Россию осенью нынешнего года, но точной даты начала продаж пока нет. Что же до универсала, то его появление маловероятно. По крайней мере модель предыдущего поколения предлагалась у нас исключительно в четырехдверном исполнении.