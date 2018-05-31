Новые кроссоверы Peugeot и Citroën покоряют Европу

В конце марта группа PSA вошла в число лидеров по продажам кроссоверов в Европе. И чтобы укрепить свою позицию, французы намерены в ближайшее время значительно нарастить объемы производства автомобилей. Компания готова инвестировать в заводы с целью обеспечения оптимальных условий работы для сотрудников и высокого качества машин.

Согласно новой стратегии, сборку нового Citroën C5 Aircross наладят на предприятии во французском городе Ренн — там же, где выпускаются Peugeot 5008. А 5008, в свою очередь, вскоре встанет на конвейер в Сошо (Франция). Кстати сказать, на сегодняшний день PSA Group располагает семнадцатью заводами, расположенными в девяти странах.

– Такое распределение производства автомобилей показывает ключевую роль экономических показателей в обеспечении успешной долгосрочной производственной деятельности. Наши производственные мощности, расширившиеся с приобретением бренда Opel, позволяют удовлетворить растущий спрос наших клиентов в сегменте автомобилей SUV, — отметил директор по сборке автомобилей PSA Group Ян Венсан.