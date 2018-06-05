Объявлена дата премьеры новой LADA 4x4

Новой, правда, LADA 4x4 назвать можно разве что с натяжкой — речь идет об очередном рестайлинге. Впрочем, фирменных «иксов» в оформлении, навязанных продуктовой линейке АВТОВАЗа бывшим дизайнером Mercedes и Volvo Стивом Маттином, мы не увидим. Внешность подверглась легкой «косметике», выраженной в переиначенных бамперах и колесных дисках иного дизайна.

А вот интерьер поменялся полностью: тут вам и новые панель приборов и центральная консоль, и кресла, и материалы отделки. В общем, потребители оценят наверняка.

Кроме того, на ММАС-2018 тольяттинцы покажут рестайлинговую LADA Granta, в том числе и в кузове «универсал», а также флагманскую Vesta во всех ее ипостасях.

Ожидается и дебют кроссоверного кроссовера LADA XRAY Cross, а вместе с ним обновленного каблучка LADA Largus. Причем последний получит новую внедорожную модификацию с характерным обвесом и повышенным клиренсом.