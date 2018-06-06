В России стартовали продажи обновленного Hyundai H-1

Обновленный Hyundai H-1 можно опознать по перелицованной радиаторной решетке и видоизмененной оптике. Но корейцы освежили не только внешний вид микроавтобуса — они потрудились и над «начинкой». Уже в базовой комплектации машина располагает подушками безопасности водителя и пассажира, кондиционером, обогревом руля и передних кресел, аудиосистемой с шестью динамиками и системой экстренного реагирования ЭРА-ГЛОНАСС.

Переживший рестайлинг Hyundai H-1 оснащается дизельными двигателем, доступным в двух степенях форсировки — 136 и 170 л. с. Базовый мотор работает в паре с шестиступенчатой механической коробкой передач, а более мощный агрегат сопряжен с пятидиапазонным «автоматом». На выбор российских потребителей предлагается три комплектации микроавтобуса: Active, Family и Business.

– Hyundai H-1 отлично адаптирован для российских дорожных и погодных условий. Аккумулятор повышенной емкости, обогрев зеркал, руля и сидений, автоматическая блокировка заднего дифференциала, фары проекционного типа — набор решений, делающих управление H-1 комфортным в любое время года, — отмечают представители Hyundai.