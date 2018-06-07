Опубликованы новые фотографии Suzuki Jimny четвертого поколения

Мы уже не раз видели четвертый Suzuki Jimny — и на дорожных испытаниях, и на конвейере, и на парковке дилерского центра. Новые снимки, опубликованные зарубежными СМИ, лишь в очередной раз подтверждают, что автомобиль сохранил свои фамильные черты: кузов, напоминающий коробку, и круглые фары. Изменений немного — японцы разве что освежили радиаторную решетку и бамперы.

Удивительно, что среди огромного количества шпионских фотографий нет ни одного изображения интерьера Jimny. По предварительным данным, внедорожник обзаведется современным информационно-развлекательным комплексом с 7-дюймовым экраном. Кроме того, его оборудуют обогревом передних кресел и даже регулировкой руля по вылету. Также в списке оснащения появится система помощи при экстренном торможении.

Технических подробностей о новинке пока нет — их японцы, вероятно, приберегли до мировой премьеры. Ожидается, что четвертый Jimny, как и третий, будет комплектоваться системой полного привода ALLGRIP PRO, останется и рама лестничного типа. В моторную же гамму войдут 1,0-, 1,2- и 1,4-литровые атмосферные и турбированные двигатели. Какие из них положены «Джимни» для России — пока неизвестно.