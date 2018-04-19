Как Suzuki планирует взорвать российский авторынок

Согласно данным Ассоциации европейского бизнеса (AEB), по итогам первого квартала 2018 года и без того невысокие продажи Suzuki в России упали еще на 13%. Однако в самой компании уверены, что это явление временное. В этом году автостроитель планирует увеличить объемы реализованных авто до 6500 единиц, усилить свои позиции в сегменте кроссоверов и укрепить лояльность клиентов.
На сегодняшний день модельный ряд Suzuki в России представлен тремя автомобилями. Наибольшим спросом у наших сограждан пользуется кроссовер Vitara, нашедший в январе-марте 569 покупателей. В пользу компактного SX4 сделали выбор 232 автомобилиста. А на уникальном, как его называют сами японцы, внедорожнике Jimny остановились 569 россиян.
В целом по итогам квартала — 848 реализованных машин и падение на 13%. Улучшить показатели поручили г-ну Юте Такахаси, который занял пост генерального директора Suzuki в России в апреле. Новый руководитель весьма амбициозен. Он ожидает, что до конца нынешнего года дилеры смогут реализовать 6500 машин, то есть на 1500 единиц или на 30% больше, чем в 2017-м.
В компании делают ставки на кроссоверы — в частности, на модель Vitara, которой предстоит пережить рестайлинг. По словам Такахаси, российские продажи посвежевшей «Витары» стартуют в ноябре-декабре, но никаких подробностей о ней пока нет. Кроме того, в самое ближайшее время до нашей страны доберется новый Jimny. И хотя эта модель является нишевой, определенный и долгие годы стабильный спрос на нее все же есть.
Не исключено, что в обозримом будущем линейка Suzuki в нашей стране пополнится еще тремя машинами. Речь идет о кроссовере Grand Vitara, седане Baleno и хетчбэке Swift. Г-н Такахаси рассказал порталу «АвтоВзгляд», что в настоящее время эти модели согласовываются с руководством «Сузуки» в Японии. Но, как известно, обсуждаются они уже несколько лет, и потому их появление достаточно сомнительно.
Впрочем, росту продаж, по мнению Такахаси, способствует не только обновление модельного ряда, но и расширение дополнительных программ — таких как Suzuki Finance и Suzuki Trade In. Укрепление лояльности клиентов также является одной из приоритетных целей марки. Интересно, что о снижении цен разговоров в компании пока не ведется. А ведь именно корректировка прайсов могла бы привлечь покупателей.
Возьмем, к примеру, SX4. Кроссовер в базовом исполнении на сегодняшний день предлагают за 1 199 000 рублей без учета различных маркетинговых уловок. За те же деньги можно приобрести Hyundai Creta в предтоповой комплектации. Не нравятся корейские машины? Суммы в 1,2 млн. «деревянных» хватит и на покупку не самого дешевого Renault Kaptur…