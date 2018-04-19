Как Suzuki планирует взорвать российский авторынок

На сегодняшний день модельный ряд Suzuki в России представлен тремя автомобилями. Наибольшим спросом у наших сограждан пользуется кроссовер Vitara, нашедший в январе-марте 569 покупателей. В пользу компактного SX4 сделали выбор 232 автомобилиста. А на уникальном, как его называют сами японцы, внедорожнике Jimny остановились 569 россиян.

В целом по итогам квартала — 848 реализованных машин и падение на 13%. Улучшить показатели поручили г-ну Юте Такахаси, который занял пост генерального директора Suzuki в России в апреле. Новый руководитель весьма амбициозен. Он ожидает, что до конца нынешнего года дилеры смогут реализовать 6500 машин, то есть на 1500 единиц или на 30% больше, чем в 2017-м.

В компании делают ставки на кроссоверы — в частности, на модель Vitara, которой предстоит пережить рестайлинг. По словам Такахаси, российские продажи посвежевшей «Витары» стартуют в ноябре-декабре, но никаких подробностей о ней пока нет. Кроме того, в самое ближайшее время до нашей страны доберется новый Jimny. И хотя эта модель является нишевой, определенный и долгие годы стабильный спрос на нее все же есть.