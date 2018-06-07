В России подросли продажи премиальных автомобилей

Во избежание путаницы сразу оговоримся, что под премиальными марками мы подразумеваем большую немецкую тройку — BMW, Mercedes-Benz и Audi — Cadillac, а также Lexus и Infiniti. Последних, конечно, можно назвать премиалами лишь с большой натяжкой, поскольку по сути они представляют собой перелицованные «Тойоты» и «Ниссаны» с задранными ценниками. Но раз даже конкуренты принимают их за «своих», пусть будет так.

В мае из шести премиальных брендов рост продаж продемонстрировали пять. Объемы реализованных BMW увеличились на 24%, Lexus — на 18%. Показатели Infiniti, Cadillac и Mercedes-Benz ниже среднего результата по сегменту. У японцев это +9%, а у американцев и штутгартцев — +6%. Audi же, в отличие от своих соперников, катится вниз — минус 15% по итогам месяца.

Наибольшим спросом среди премиальных машин у наших сограждан пользуются модели Mercedes-Benz — в их пользу в мае сделали выбор 3234 человека. Следом идет BMW — дилеры баварской марки реализовали 2917 автомобилей. Замыкает лидерскую тройку, согласно данным Ассоциации европейского бизнеса (AEB), Lexus — 2080 единиц. Автосалоны Audi покинули 1318 авто, Infiniti — 324, а Cadillac — 123.