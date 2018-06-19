Новый Volkswagen Passat поступит в продажу в августе

На сегодняшний день в Поднебесной Volkswagen продает американскую версию Passat, адаптированную для КНР с учетом особенностей климата, дорог и предпочтений потребителей. Интересно, что новый седан, построенный на платформе MQB, появится в Китае уже в августе. А американские поклонники модели вынуждены ждать как минимум до 2019 года.

Судя по фотографиям, опубликованным китайскими СМИ, новый Volkswagen Passat сохранил свои фамильные черты, но некоторые изменения в экстерьере все же произошли. Прежде всего в глаза бросается перелицованная радиаторная решетка, придающая изящному седану некой агрессии. В целом просматривается сходство с купеобразной моделью Arteon.

Технической информации о сменившем генерацию Passat для Китая пока нет. По предварительным данным, в его моторный ряд вошли 1,4-литровый турбодвигатель мощностью 150 л. с., а также двухлитровый агрегат с наддувом в двух степенях форсировки — 186 и 220 сил. В паре с каждым из них трудится шестиступенчатая «механика» и семидиапазонный «робот» DSG.

Европейским же покупателям новое поколение Passat в обозримом будущем не достанется. В настоящее время вольфсбургцы трудятся над обновленной версией — ее презентуют, как ожидается, до конца нынешнего года. Вероятно, в следующем году посвежевший седан приедет в Россию. Но точных сроков начала продаж пока нет.