KIA Cerato нового поколения едет в Россию

Фото: KIA
В базе федерального агентства Росстандарт появилось одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на седан Kia Cerato. Сменившую поколение модель показали еще в начале года на автосалоне в Детройте. Но появится ли этот автомобиль на российском рынке до последнего момента было неизвестно.
Светлана Ермолаева

Скажем больше: представители российского офиса KIA по-началу даже не планировали выводить новый Cerato в нашу страну. Вероятно, планы в Стране утренней свежести изменились.

Седан Kia Cerato четвертого поколения дебютировал в США под именем Forte. На внутреннем рынке Кореи он называется К3.

Поклонники марки эту новинку ждали уже давно, минувший рестайлинг — не в счет. Кузов автомобиля сохранил знакомые нам черты. При этом в нем прибавилось в равной степени и солидности и агрессивности. Дизайнеры сделали капот длиннее на 12,4 см, немного сместили назад передние стойки, отодвинув «кабину» ближе к корме. Задний свес тоже увеличился.

Элегантная светодиодная оптика, зауженная радиаторная решётка в фирменном стиле «нос тигра», крупные воздухозаборники с разместившимися в них «поворотниками» — все выполнено в соответствии с современными трендами в автомоде.

А вот силовые установки, которыми похвасталась модель в США, увидят только американские и корейские автолюбители. «Сироту» с вариатором и 147-сильным мотором линейки Smart Stream в Россию не привезут. Kia Cerato приедет к нам с уже знакомыми агрегатами. Движок объемом 1,6 л потерял в мощности две «лошадки» до 128 л. с. Крутящий момент тоже снизился со 157 до 155 Нм при тех же 4850 об/мин.

Еще один мотор объемом 2,0 л сохранил мощность в 150 л. с. Коробки пенредач — шестиступенчатая «механика» и шестидиапазонный «автомат». Оба двигателя «питаются» бензином АИ-92, что при постоянно и непомерно растущих ценах на топливо теоретически позволит нашим соотечественникам сэкономить

Собирать автомобиль будут, как и раньше, в Калининграде. Цены на новинку пока не известны. Прайс-лист седана текущей версии стартует от 849 900 рублей.

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19 июня 2018
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