KIA Cerato нового поколения едет в Россию

Скажем больше: представители российского офиса KIA по-началу даже не планировали выводить новый Cerato в нашу страну. Вероятно, планы в Стране утренней свежести изменились.

Седан Kia Cerato четвертого поколения дебютировал в США под именем Forte. На внутреннем рынке Кореи он называется К3.

Поклонники марки эту новинку ждали уже давно, минувший рестайлинг — не в счет. Кузов автомобиля сохранил знакомые нам черты. При этом в нем прибавилось в равной степени и солидности и агрессивности. Дизайнеры сделали капот длиннее на 12,4 см, немного сместили назад передние стойки, отодвинув «кабину» ближе к корме. Задний свес тоже увеличился.

Элегантная светодиодная оптика, зауженная радиаторная решётка в фирменном стиле «нос тигра», крупные воздухозаборники с разместившимися в них «поворотниками» — все выполнено в соответствии с современными трендами в автомоде.