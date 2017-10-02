Как быстро и эффективно очистить радиатор от налипшей грязи

Эксперты портала «АвтоВзгляд» протестировали несколько специальных средств автохимии и составили свой рейтинг наиболее эффективных препаратов для очистки наружной поверхности радиаторов.
Мирон Горин

Тем автолюбителям, которые не особо интересуется «внутренностями» своего «железного коня», сообщаем: число теплообменников, используемых в той или иной модификации машины, может достигать шести штук! А наиболее важными (с точки зрения функционирования современного автомобиля) являются радиаторы системы охлаждения, интеркулера турбонаддува и конденсора кондиционера. Очевидно, что все перечисленные узлы нормально работают лишь тогда, когда их поверхности обеспечивают требуемый режим рассеивания тепла.

Однако из-за грязи, со временем забивающей наружные каналы охлаждающих ячеек, их работа нарушается. В таких случаях ничего не остается, как обращаться за помощью к мастерам сервис-центров. А вот последние, как правило, особо не церемонятся, и нередко используют для наружной очистки радиатора мойку высокого давления. Но подобная процедура, особенно когда она проводится неаккуратно, чревата серьезными последствиями. Как свидетельствует сервисная практика, удар водяной струи, «выстреливаемый» из сопла под давлением под 140 Атм, в считанные секунды может не только смять, а иногда в клочья разорвать сотовую структуру ячеек. После такой «жесткой» процедуры радиатор уже просто приходится выбрасывать.

Специфика загрязнений автомобильных радиаторов – растительный пух и остатки насекомых, закупоривающие ячейки теплообменника.

В Западной Европе с подобной проблемой столкнулись давно и быстро нашли ей эффективное противодействие в виде специальных очистителей наружной поверхности радиатора. Наглядный пример — уникальное средство Kuhler Aussenreiniger, разработанное химиками немецкой компании Liqui Moly и уже несколько лет поставляемое на российский рынок. На прилавках автомагазинов можно также встретить аналогичные составы российского производства, например, очистители торговых марок «Сапфир» или G-Power. На этих продуктах, собственно, перечень специализированных «радиаторных» очистителей и заканчивается. Прямо скажем, негусто!

Впрочем, отмеченная ситуация не сильно напрягает ушлых торговцев. Как лично убедились эксперты портала «АвтоВзгляд», менеджеры многих сетевых магазинов, не желая выпускать потенциального покупателя с пустыми руками, очень часто рекомендуют автовладельцам использовать для наружной чистки радиатора другие моющие средства, например, очистители двигателя или деталей моторного отсека. На первый взгляд, это вроде как логично, ведь и радиатор, и сам движок находятся в подкапотном пространстве.

Для проведения теста был изготовлен искусственный загрязнитель, «замешанный» на основе моторного масла, мелконарезанного растительного пуха, а также включений мелкого песка и битума.

Правда, у профессионалов на этот счет иное мнение. Дело в том, что ячеистая структура автомобильного радиатора гораздо быстрее и сильнее, чем поверхность мотора, забивается такими специфичными загрязнениями, как растительный пух и остатки насекомых. Что в сочетании с высокой температурой способствует формированию на радиаторе прочного маслянистого слоя грязи, справиться с которой может далеко не каждый чистящий состав. Поэтому, чтобы детально прояснить ситуацию с разнообразием рекомендуемой нам автохимии, мы отобрали для нынешнего теста шесть продуктов. Три из них (бренды Liqui Moly, G-Power и «Сапфир») — это препараты, специально созданные для наружной чистки радиаторов, еще одно «трио» (бренды Kerry, Grass и Expert) — составы для чистки наружной поверхности двигателей, производимые на территории России.

Фиксированное количество искусственного загрязнителя наносилось шпателем на ячейки радиатора.

Для проведения теста была разработана собственная методика, одним из ключевых моментов которой стало изготовление контрольного искусственного загрязнителя. Эта пастообразная смесь была сделана на основе моторного масла, мелко нарезанного растительного пуха, а также включений мелкого песка и битума.

Полученная масса в фиксированном количестве наносилась на ячейки радиатора, затем высушивалась, после чего радиатор взвешивался. Контрольное пятно загрязнения на нем составляло примерно 5х5 см. После этого на место загрязнения согласно инструкции наносился исследуемый препарат и выдерживался требуемое время.

Затем радиатор переворачивали, чтобы растворенный препаратом загрязнитель (или часть его), превратившийся в жидкую кашицу, мог под собственной тяжестью вытечь из радиаторных ячеек. После чего радиатор вновь взвешивался. Критерием оценки эффективности того или иного продукта служила разница в весе до и после применения очистителя: чем она больше, тем лучше.

Победитель теста – очиститель наружной поверхности радиатора марки Liqui Moly (Германия).

Итак, что же удалось выяснить в ходе проведенного эксперимента? В целом, его итоги оказались прогнозируемыми — в рамках нашей методики лучшие чистящие свойства продемонстрировали специализированные составы, разработанные конкретно для чистки внешней поверхности радиаторов.

Самым результативным в этом смысле оказался импортный продукт, а именно Kuhler Aussenreiniger марки Liqui Moly, обладающий высокой проникающей способностью. Данный препарат эффективно разрыхляет и отслаивает маслянистый слой, забивший ячейки, в результате чего он смог в ходе теста удалить до 85% искусственного загрязнителя. Итог — первое место.

Второе место заняли наружные очистители радиатора брендов G-Power и «Сапфир» (Россия).

У двух других «радиаторных» очистителей, по праву застолбивших за собой второе место, результаты похуже. В частности, состав марки «Сапфир» удалил примерно 75% от массы контрольного загрязнителя, а очиститель G-Power еще меньше — не более 70%.

Но, в общем-то, и такие показатели можно считать вполне удовлетворительными, если принять во внимание результаты тестирования остальных трех препаратов, которые, напомним, предназначены для экспресс-чистки наружных поверхностей двигателей.

Третье место досталось препаратам отечественного производства (Grass, Kerry и Expert), предназначенным для чистки двигателя.

Эти популярные средства автохимии, конечно, также оказывают некоторый чистящий эффект. Подчеркнем еще раз: именно «некоторый», поскольку после применения препаратов брендов Kerry, Grass и Expert почти половина контрольного загрязнителя, увы, осталась внутри радиаторных ячеек.

двигатель, автосервис, технология, ремонт, техническое обслуживание
2 октября 2017
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