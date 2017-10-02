Как быстро и эффективно очистить радиатор от налипшей грязи

Тем автолюбителям, которые не особо интересуется «внутренностями» своего «железного коня», сообщаем: число теплообменников, используемых в той или иной модификации машины, может достигать шести штук! А наиболее важными (с точки зрения функционирования современного автомобиля) являются радиаторы системы охлаждения, интеркулера турбонаддува и конденсора кондиционера. Очевидно, что все перечисленные узлы нормально работают лишь тогда, когда их поверхности обеспечивают требуемый режим рассеивания тепла.

Однако из-за грязи, со временем забивающей наружные каналы охлаждающих ячеек, их работа нарушается. В таких случаях ничего не остается, как обращаться за помощью к мастерам сервис-центров. А вот последние, как правило, особо не церемонятся, и нередко используют для наружной очистки радиатора мойку высокого давления. Но подобная процедура, особенно когда она проводится неаккуратно, чревата серьезными последствиями. Как свидетельствует сервисная практика, удар водяной струи, «выстреливаемый» из сопла под давлением под 140 Атм, в считанные секунды может не только смять, а иногда в клочья разорвать сотовую структуру ячеек. После такой «жесткой» процедуры радиатор уже просто приходится выбрасывать.