Названа дата начала продаж в России нового KIA Cerato

Невооруженным взглядом видно: создавая новый Cerato, дизайнеры вдохновлялись стремительными линиями KIA Stinger, первого автомобиля KIA класса GT. Конечно, в машине можно узнать предшественника. Но теперь интерьер производит совсем другое впечатление. Как мы уже писали, автомобиль немного подрос: передок стал длиннее на 12,4 см, задний свес тоже увеличился.

Cerato новой генерации украшает массивный бампер с фальшрадиаторной решеткой в фирменном стиле «нос тигра», которая давно стала визитной карточкой бренда. Дизайнеры постарались: изящная светодиодная оптика, поворотные огни, интегрированные в довольно внушительные воздухозаборники, «летящая» выштамповка на крышке капота приятно радуют глаз.

Авто привезут в Россию с силовыми агрегатами, которые нам уже знакомы. Здесь ничего нового: мотор объемом 1,6 л с отдачей 127,5 л. с., потерявший две «лошадки», и 2-литровый двигатель мощностью 150 л. с. И две трансмиссии — шестиступенчатая МКП и шестидиапазонный «автомат». Движки питаются бензином АИ-92.

Сборкой автомобиля будут заниматься, как и прежде, в Калининграде, а его цена пока держится в секрете. Прайсы на предыдущеее поколение седана начинались от 849 900 рублей.