Ценник нового УАЗ «Патриот» перевалил за 1 000 000 рублей

Ассортимент доступных версий для УАЗ «Патриот» пополнился особой экспедиционной модификацией. Машины в этом исполнении отличаются расширенным набором опций для езды по бездорожью, уникальными оттенками окраски кузова и ценником, перевалившим за 1 млн. рублей.
В шоу-румы дилеров УАЗ поступили первые «Патриоты» в новой экспедиционной версии. За внедорожник, оснащенный дополнительными опциями для офф-роуда, в автосалонах просят ни много ни мало 1 039 990 рублей. По словам представителей марки, еще до старта «живых» продаж компании удалось собрать свыше ста предварительных заказов.
Самый дорогой «Патриот» можно опознать по эксклюзивному цвету кузова — оранжевому или зеленому, — и, конечно, особому шильдику, расположенному на левой двери. Внедорожник для экспедиций располагает кондиционером, дополнительным отопителем салона, а также мутильмедиа-комплеком с 7-дюймовым тачпадом и картами России, Белоруссии, Казахстана и Украины.
Но куда более интересен тот факт, что новый «Патриот» оборудован пакетом опций Off-Road. В него входят «зубастая» резина BF Goodrich All-Terrain, лестница на двери багажника, тягово-сцепное устройство, блокировка дифференциала заднего моста и защита порогов. Все это оснащение сертифицировано на заводе — то есть владельцу не нужно ничего дополнительно оформлять в ГИБДД.
По словам представителей УАЗ, экспедиционный «Патриот» является «следующим шагом развития внедорожного направления». Интересно, а когда же автостроитель, наконец, займется повышением уровня безопасности своих поделок? Напомним, ранее портал «АвтоВзгляд» писал, что владельцы самовоспламеняющихся «уазиков» уже начали собирать подписи для петиции в адрес руководства — они требуют внести изменения в конструкцию транспортного средства.