Ценник нового УАЗ «Патриот» перевалил за 1 000 000 рублей

В шоу-румы дилеров УАЗ поступили первые «Патриоты» в новой экспедиционной версии. За внедорожник, оснащенный дополнительными опциями для офф-роуда, в автосалонах просят ни много ни мало 1 039 990 рублей. По словам представителей марки, еще до старта «живых» продаж компании удалось собрать свыше ста предварительных заказов.

Самый дорогой «Патриот» можно опознать по эксклюзивному цвету кузова — оранжевому или зеленому, — и, конечно, особому шильдику, расположенному на левой двери. Внедорожник для экспедиций располагает кондиционером, дополнительным отопителем салона, а также мутильмедиа-комплеком с 7-дюймовым тачпадом и картами России, Белоруссии, Казахстана и Украины.