Audi приостанавливает продажи автомобилей A6 и A7

По данным портала Motor1, причиной, по которой Audi отзывает A6 и A7, послужила неисправность датчика, определяющего присутствие переднего пассажира. Как оказалось, он может выйти из строя, и в случае аварии подушка безопасности седока не сработает.

Производитель уверяет, что на сегодняшний день не зафиксировано ни одного случая травмирования или гибели людей по вине дефектного сенсора. Но это не значит, что и в дальнейшем никто не пострадает.

Под сервисную кампанию подпадает в общей сложности 139 249 автомобилей A6 и A7, сошедших с конвейеров в период с 2012 года по настоящее время. В обозримом будущем всех владельцев потенциально опасных машин оповестят о необходимости заглянуть на сервис.

Стоит отметить, что эта отзывная акция не имеет никакого отношения к «Ауди», реализованным в это же время в России. Соответственно, и продажи A6 и A7 в нашей стране ингольштадтцы приостанавливать не будут.