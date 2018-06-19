Названы самые распространенные иномарки российского производства

Чаще других на российских дорогах встречаются седаны и хетчбэки Hyundai Solaris, производство которых стартовало в нашей стране восемь лет назад. По состоянию на начало года обладателями таких машин являются 674 200 человек.

На второй строчке рейтинга самых распространенных иномарок российской сборки располагается Renault Logan — их насчитывается около 638 900 единиц. Замыкает же лидерскую тройку KIA Rio — на учете в ГИБДД стоят 625 700 седанов и хетчбэков.

В первую десятку, по данным агентства «Автостат» также входят Ford Focus (614 600 шт.), Volkswagen Polo (371 700 шт.), Renault Duster (326 400 шт.), Renault Sandero (273 600 шт.), Skoda Octavia (260 500 шт.) и KIA cee’d (238 100 шт.).

Интересно, что к иномаркам «Автостат» относит и самую что ни на есть российскую модель — внедорожник Chevrolet Niva. Этот вездеход, напомним, выпускается на совместном предприятии GM-АВТОВАЗ, расположенном в Тольятти, с сентября 2002 года.