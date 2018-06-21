«Мажоры» на Mercedes AMG убили двоих и сгорели заживо

Но в ночь на 21 июля в районе дома №24 по Кутузовскому проспекту что-то пошло не так, и опытный гоночный мажор, сидевший за рулем Mercedes, не справился, как пишут в протоколах, с управлением. За эту ошибку пилотирования первой поплатилась жизнью 59-летняя женщина-пешеход — Светлана Евдокимова, если верить неофициальным данным. Она погибла на месте. После этого потерявший управление CLS AMG 63 вылетел на встречную полосу движения, где врезался в фургончик «Социального патруля», а также зацепил случившийся тут Hyundai Solaris. Еще в процессе столкновений Mercedes загорелся и выгорел полностью. Оба молодых человека, находившихся в нем до аварии, сгорели заживо.