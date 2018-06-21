«Мажоры» на Mercedes AMG убили двоих и сгорели заживо

В ночь на четверг 21 июня на Кутузовском проспекте в Москве произошла серьезная авария, приведшая к пожару и гибели четырех человек. Два молодых успешных гражданина, чей биологический возраст едва перевалил за 20 лет (по неподтвержденным данным — Мелканян Гари и Гаджиев Ахматуллах), погрузились в скромный Mercedes CLS AMG 63 (турбомотор V8, почти 600 л. с.) и отправились в обычный для себя заезд по ночной столице. Заценив свежеприобретенный общим знакомым Nissan GTR, приятели отправились дальше. О манере вождения в частности и глубине личности вообще юного обладателя мощного «немца» можно составить представление из нижеприведенного ролика, размещенного им сами в одной из соцсетей.
Но в ночь на 21 июля в районе дома №24 по Кутузовскому проспекту что-то пошло не так, и опытный гоночный мажор, сидевший за рулем Mercedes, не справился, как пишут в протоколах, с управлением. За эту ошибку пилотирования первой поплатилась жизнью 59-летняя женщина-пешеход — Светлана Евдокимова, если верить неофициальным данным. Она погибла на месте. После этого потерявший управление CLS AMG 63 вылетел на встречную полосу движения, где врезался в фургончик «Социального патруля», а также зацепил случившийся тут Hyundai Solaris. Еще в процессе столкновений Mercedes загорелся и выгорел полностью. Оба молодых человека, находившихся в нем до аварии, сгорели заживо.
От удара пострадали водитель и два пассажира социальной машины, один из которых скончался позднее в больнице. Сгоревших мажоров смогли потушить только прибывшие наряды МЧС.