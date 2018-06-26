Внедорожник Chevrolet Niva вскоре снова подорожает

Внедорожник в самой доступной версии L станет дороже на 15 000 рублей. На ту же сумму подскочит ценник машин в исполнениях LC и LE. А комплектации GL, GLC и LE+ подорожают на 17 000 «деревянных». Так, базовая версия русско-американского «проходимца» обойдется всем желающим минимум в 623 000 рублей, а топовая — в 780 500. Напомним, что предыдущее подорожание «Шнивы» произошло семь месяцев назад — 1 января.

В прошлом году на российском рынке появилась посвежевшая Chevrolet Niva с расширенным списком оснащения. Силовая установка у модели осталась прежняя: бензиновый мотор объемом 1,7 литра с отдачей 79,6 л. с. Двигатель, работающий с пятиступенчатой механической трансмиссией, разгоняет машину до максимальных 140 км/ч. Привод автомобиля — полный, дорожный просвет — 220 мм.

Впрочем, «GM-АВТОВАЗ» — далеко не единственная компания, переписавшая ценники за последние полтора месяца. Помимо нее, прайсы скорректировали еще 23 автостроителя. Причем некоторые из них, вопреки тенденции, цены снижали — дабы стимулировать покупательский спрос.