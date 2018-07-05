Garage Italia и Pininfarina превратили FIAT 500 в пикап

FIAT 500 Spiaggina появился в 1968 году и стал настоящей эмблемой эпохи, символом экономического и социального возрождения Италии, или dolce vita («сладкая жизнь»), как говорят итальянцы. Особой популярностью модель пользовалась у актеров, певцов, телеведущих и других VIP-персон.

Новинка от Garage Italia получила дизайн, сочетающий в себе два летних цвета: нежно-голубой и светло-бежевый. В этой гамме выполнены и кузов, и салон кабриолета. Пространство для задних пассажиров переоборудовали в багажный отсек со встроенным душем для того, чтобы отмыть от песка пляжный инвентарь и обувь. Пол в багажнике выстлан деревянными панелями, и там остается достаточно места для того, чтобы взять с собой все, что может понадобиться в поездке на море или озеро. Место полноценной «ветровухи» заняла узкая полоска стекла. Создатели обещают, что шаг от концепт-кара до серии будет весьма коротким. При заказе мотор можно будет выбрать любой из актуальной линейки FIAT 500. О стоимости эксклюзива можно только догадываться.

Кстати сказать, юбилей модели отметит и сам ее производитель. FIAT выпустит без малого 2000 экземпляров FIAT 500 Spiaggina'58. Но это будет не пикап, а кабриолет с дизайнерской отделкой.