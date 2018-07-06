В Ульяновске представили «убийцу» УАЗа «Буханки», и это не ГАЗель

Впрочем, легендарный «батон» до сих пор продолжают активно покупать. У «старушки» есть несколько неоспоримых плюсов: внедорожные качества, неприхотливость в эксплуатации и дешевизна в обслуживании.

В прошлом году Ульяновский завод самостоятельно планировал начать производство специализированных микроавтобусов на базе коммерческого «Профи», собираясь составить конкуренцию «Группе ГАЗ» с ее «ГАЗелями NEXT». Образцы продукции даже были показаны Президенту РФ Владимиру Путину.

Надо сказать, что предприятие «Автодом» существует уже 20 лет. Сейчас оно занимается сборкой спецтранспорта на базе коммерческих автомобилей Peugeot, Citroёn, Ford и УАЗ. В компании рассказали, что уже наладили выпуск автобусов для скорой помощи и школьников, а также грузопассажирские версии с газобаллонным оборудованием. А в прошлом году фирма выполнила заказ Минпромторга РФ, отгрузив 400 автомобилей.

Напомним, сегодня Ульяновский завод предлагает два варианта фургонов «Профи» по цене от 759 000 рублей. Прайс-лист на «Буханку» стартует с отметки в 646 590 рублей.