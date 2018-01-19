Все о новом поколении УАЗ «Буханка»

Сочинение на тему будущей «буханки» — дело рук дизайнеров Центра стиля НАМИ, которые решили поэкспериментировать с обликом внедорожника, не стареющего вот уже более полувека. Судя по изображениям, автомобиль может оказаться не просто соответствующим всем современным трендам автомобильного дизайна, но даже где-то опережающим их.

Только ключевое слово во всем этом как раз-таки «может». Точнее сказать, «не может». Увы и ах, футуристичная «буханка» в таком виде на свет не появится. Во всяком случае, об этом порталу «АвтоВзгляд» официально сообщили в пресс-службе Ульяновского завода.

К скетчам НАМИ никакого отношения УАЗ не имеет, — заявили «АвтоВзгляду» представители UAZ Sollers.

А появился ли вообще когда-нибудь свежее поколение знаменитой модели? От ответа на этот вопрос в пресс-центре УАЗ уклонились.