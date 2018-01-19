Все о новом поколении УАЗ «Буханка»

Фото: НАМИ
На просторах глобальной паутины появились изображения легендарной «буханки» новой генерации. Точнее, красочные скетчи, намекающие на то, как станет выглядеть современный полноприводный автобус Ульяновского завода. Правда, таким же классным, как на картинке он, увы, не будет.
Вячеслав Василенко

Сочинение на тему будущей «буханки» — дело рук дизайнеров Центра стиля НАМИ, которые решили поэкспериментировать с обликом внедорожника, не стареющего вот уже более полувека. Судя по изображениям, автомобиль может оказаться не просто соответствующим всем современным трендам автомобильного дизайна, но даже где-то опережающим их.

Только ключевое слово во всем этом как раз-таки «может». Точнее сказать, «не может». Увы и ах, футуристичная «буханка» в таком виде на свет не появится. Во всяком случае, об этом порталу «АвтоВзгляд» официально сообщили в пресс-службе Ульяновского завода.

К скетчам НАМИ никакого отношения УАЗ не имеет, — заявили «АвтоВзгляду» представители UAZ Sollers.

А появился ли вообще когда-нибудь свежее поколение знаменитой модели? От ответа на этот вопрос в пресс-центре УАЗ уклонились.

Фото: НАМИ

Впрочем, пока потребители могут довольствоваться совершенно новой экстремальной версией, которую отличают броская окраска кузова, экспедиционный багажник на крыше с лестницей и слегка иное оформление салона. Наверняка для дополнительной стимуляции продаж чуть позже ульяновцы придумают еще какую-нибудь спецверсию.

И правда — зачем выпускать на рынок новую генерацию «буханки», если уже несколько десятилетий кряду народ покупает старую, пусть и с некоторыми коррективами? В минувшем году, к слову, владельцами вагоноподобного вездехода стали немногим больше 19 000 наших соотечественников, что сделало УАЗу треть кассы от продаж всех автомобилей вообще.

Ничего нового с «буханкой» происходить не будет, и работа над ее новым поколением даже не обсуждается, — рассказал порталу «АвтоВзгляд» собственный источник на предприятии.

К тому же, производитель выкатил новейший микроавтобус, созданный на базе UAZ Profi, который в той или иной мере заменит нынешнюю «буханку» в городе. А вот на бездорожье, где властвует последняя, машина с небольшим дорожным просветом, низкими подножками и массивными бамперами не полезет.

Строительство бездорожника, одинаково вместительного и комфортабельного для езды и по буеракам, и в мегаполисе потребует немалых затрат. А инвестировать — по нашим собственным данным — в такой автомобиль ульяновцы не планируют. Они по-прежнему сосредоточены на модернизации производства, развитии линейки имеющихся сегодня внедорожников и — главное — создании первого и совершенно нового кроссовера.

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19 января 2018
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